ΑΕΚ: Ποινή μιας αγωνιστικής σε Ηλιόπουλο, κανονικά δίπλα στην ομάδα στις Σέρρες

Το Πειθαρχικό Όργανο της Λίγκας αποφάσισε να απαλλάξει τον Μάριο Ηλιόπουλο για το περιστατικό με τον Μάκελι, επιβάλλοντας στον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ την ποινή της μίας αγωνιστικής από αποδυτήρια και αγωνιστικό χώρο και πρόστιμο 3.000 ευρώ για τη φράση «ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Αυτό σημαίνει πως ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος απολογήθηκε το πρωί της Παρασκευής, θα ταξιδέψει κανονικά στις Σέρρες για τον εκξτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό την ερχόμενη Κυριακή και θα είναι κοντά στην ομάδα και σε αυτό το εκτός έδρας παιχνίδι καθώς η ποινή αφορά μόνο την παρουσία του για ένα παιχνίδι σε αποδυτήρια και αγωνιστικό χώρο, όπως προαναφέρθηκε.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr