ΑΕΚ: Προφορική συμφωνία με τον Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο έως το 2029

Η κοινή πορεία της ΑΕΚ και του Μάρκο Νίκολιτς θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Σέρβο τεχνικό για επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2029.

Το συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο Νίκολιτς με την «Ένωση» είχε διάρκεια έως το 2027, ωστόσο, εδώ και λίγες εβδομάδες οι δύο πλευρές είχαν ξεκινήσει τις συζητήσεις για να «δέσουν» το μέλλον τους για τα επόμενα χρόνια.

Με τον Σέρβο τεχνικό να εξαργυρώνει την εντυπωσιακή πρώτη σεζόν του στον πάγκο της ΑΕΚ, καθώς την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και στους «8» του Conference League.

Οι επαφές που έγιναν οδήγησαν γρήγορα σε συμφωνία και μέσα στις επόμενες ημέρες ο Νίκολιτς θα υπογράψει το νέο συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, με αποδοχές που θα υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.