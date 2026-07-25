Στη Μύκονο βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Ιωάννα Τούνη μαζί με την παρέα της για τα γενέθλια του στενού της φίλου, Μηνά Αηδόνη και η κάμερα του Mykonos Live TV τους πέτυχε ενώ οι δύο τους έκαναν βραδινή βόλτα στα Ματογιάννια.

Εκείνη την ώρα από τα ηχεία γνωστού κλαμπ ακουγόταν το τραγούδι «Σαφάρι» της Ρίας Ελληνίδου και ο δημοσιογράφος Νίκος Κουρούμαλος θέλησε να «πειράξει» τη γνωστή influencer ρωτώντας τη για τη συναυλία που έδωσε πριν από μερικές ημέρες στο Νησί των Ανέμων η γνωστή τραγουδίστρια και τωρινή σύντροφος του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Από πλευράς της η Ιωάννα Τούνη δεν έδειξε να πτοείται και η απάντηση στο βίντεο που ακολουθεί.