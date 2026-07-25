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Εβίτα Αγαΐτση: «Η καούκα ξυρίστηκε, παιδιά, είναι τρίχες» - Η μάχη της γνωστής ηθοποιού με τον καρκίνο

Η 31χρονη ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση γνωστοποίησε μέσα από βίντεο στο TikTok όπου ξυρίζει το κεφάλι της, τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο.

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Εβίτα Αγαΐτση
Εβίτα Αγαΐτση | NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
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Μέσα από ένα βίντεο στο TikTok η 31χρονη ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση γνωστοποίησε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο

Στο συγκεκριμένο βίντεο βλέπουμε την Εβίτα Αγαΐτση μαζί με τους καλούς της φίλους, Θεοχάρη Ιωαννίδη και Ιωάννη Χρόνη, οι οποίοι τη βοηθούν να ξυρίσει το κεφάλι της. 

«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε την διαδικασία ευκολότερη», έγραψε η ίδια στη λεζάντα του βίντεο και τα σχόλια πλημμύρισαν από ευχές για περαστικά, αλλά και κοπλιμέντα για το πόσο κούκλα είναι με ή χωρίς μαλλιά.

@_evita_agaitsi

Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε την διαδικασία ευκολότερη🌸 @iasonaschroniss @theocharis_ioannidis #motivation #foryoupagе #fyp #staystrong

♬ πρωτότυπος ήχος - Evita Agaitsi

«Παιδιά, είναι τρίχες, θα ξαναβγούν», λέει, μεταξύ άλλων στην κάμερα η Εβίτα Αγαΐτση, ενώ αν κρίνουμε από τα λίγα λεπτά του βίντεο, μαζί με τον Θεοχάρη Ιωαννίδη και τον Ιωάννη Χρόνη είναι αχτύπητη παρέα, αφού ο ένας κόβει ο άλλος ράβει στις ατάκες.

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