Μέσα από ένα βίντεο στο TikTok η 31χρονη ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση γνωστοποίησε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο.

Στο συγκεκριμένο βίντεο βλέπουμε την Εβίτα Αγαΐτση μαζί με τους καλούς της φίλους, Θεοχάρη Ιωαννίδη και Ιωάννη Χρόνη, οι οποίοι τη βοηθούν να ξυρίσει το κεφάλι της.

«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε την διαδικασία ευκολότερη», έγραψε η ίδια στη λεζάντα του βίντεο και τα σχόλια πλημμύρισαν από ευχές για περαστικά, αλλά και κοπλιμέντα για το πόσο κούκλα είναι με ή χωρίς μαλλιά.

«Παιδιά, είναι τρίχες, θα ξαναβγούν», λέει, μεταξύ άλλων στην κάμερα η Εβίτα Αγαΐτση, ενώ αν κρίνουμε από τα λίγα λεπτά του βίντεο, μαζί με τον Θεοχάρη Ιωαννίδη και τον Ιωάννη Χρόνη είναι αχτύπητη παρέα, αφού ο ένας κόβει ο άλλος ράβει στις ατάκες.