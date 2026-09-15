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ΑΕΚ: Πρώτη επαφή με τον Ερτέλ σε καλό κλίμα – Δεν θα αγωνιστεί στο «Ν. Φάσουρας»

Η ΑΕΚ επικοινώνησε με τον Τομά Ερτέλ κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για να τον πείσει να φορέσει τη φανέλα με το «δικέφαλο».

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Μπανταλόνα - ΑΕΚ
ΑΕΚ | ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Σε επικοινωνία με τον Τομά Ερτέλ ήρθε η ΑΕΚ την Τρίτη (15/9) σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta και φαίνεται πως έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα, όσον αφορά την προοπτική απόκτησης του από τον «δικέφαλο».

Ο Ντράγκαν Σάκοτα θέλει πολύ τον Γάλλο πόιντ γκαρντ, τον οποίο είχε και πέρσι ψηλά στη λίστα του, αλλά δεν μπόρεσε να τον αποκτήσει, ενώ και πρόσφατα έγινε μια επαφή διερευνητική. Την ίδια στιγμή οι πολλές απουσίες δυσκολεύουν ακόμη και την προπόνηση.

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