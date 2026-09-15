Χασαπόπουλος για κηδεία Μαζωνάκη: «Μπορεί να είναι και κακία, αλλά ο Σάκης γιατί δεν πήγε;» - «Ούτε η Βανδή ήταν»

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη αναφέρθηκαν σήμερα (15/9) το πρωί στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη με τους δύο παρουσιαστές να αναφέρονται και στην απουσία κάποιων καλλιτεχνών από την τελετή, όπως του Σάκη Ρουβά και της Δέσποινας Βανδή, ενώ και οι δύο παραδέχθηκαν πως ούτε οι ίδιοι αντέχουν να πάνε σε κηδείες.

Διαβάστε επίσης - Γιώργος Μαζωνάκης: Με ζεϊμπέκικα, τραγούδια και συγκίνηση το ύστατο χαίρε - Άπαντες παρόντες στην κηδεία

Χασαπόπουλος: Να σε ρωτήσω κάτι; Εγώ τώρα θα το πω, μπορεί να είναι και κακία, ο Σάκης γιατί δεν πήγε;

Βούλγαρη: Δεν ξέρω τι μπορεί να είχε.

Χασαπόπουλος: Μου έκανε εντύπωση… Μαζί δεν ήταν αυτοί κλπ; Έχουμε πολλούς τηλεθεατές που τα σχολιάζουν αυτά…

Βούλγαρη: Νομίζω πως ούτε η Δέσποινα Βανδή ήταν. Εντάξει, και οι καλλιτέχνες έχουν διάφορες υποχρεώσεις, δεν ξέρεις πού μπορεί να ήταν ο καθένας.

Χασαπόπουλος: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.

Βούλγαρη: Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν αντέχουν να πηγαίνουν σε κηδείες. Εγώ δεν αντέχω, δεν μπορώ.

Χασαπόπουλος: Καλά και εγώ. Και άμα είναι ανοιχτό το φέρετρο, μακριά από την εκκλησία...

Βούλγαρη: Τι λέμε πρωί πρωί...

Χασαπόπουλος: Εμένα δεν μου άρεσε που τον έβαλαν μέσα στη νεκροφόρα και έτρεχε η νεκροφόρα…

Βούλγαρη: Αυτό το πράγμα γιατί έγινε;

Χασαπόπουλος: Δεν μπορώ να καταλάβω.