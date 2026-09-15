«Όσο ζω, MAZΩ»: Το λακωνικό αντίο του Σωτήρη Τσαφούλια στον Γιώργο Μαζωνάκη

Με τρεις λέξεις είπε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Σωτήρης Τσαφούλιας, προχωρώντας σε μια ανάρτηση στα social media.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, του οποίου η κηδεία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στη Νίκαια, σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα.

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Ο γνωστός σκηνοθέτης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, την οποία συνόδευσε με το μήνυμα: «Όσο ζω, ΜΑΖΩ».