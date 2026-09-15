«Όσο ζω, MAZΩ»: Το λακωνικό αντίο του Σωτήρη Τσαφούλια στον Γιώργο Μαζωνάκη

Με τρεις λέξεις είπε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Σωτήρης Τσαφούλιας, προχωρώντας σε μια ανάρτηση στα social media.
Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, του οποίου η κηδεία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στη Νίκαια, σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα.
Διαβάστε επίσης: «Κβαντική Ιατρική στη Χονολουλού»: Το μη αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στο βιογραφικό της γιατρού του Μαζωνάκη
Ο γνωστός σκηνοθέτης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, την οποία συνόδευσε με το μήνυμα: «Όσο ζω, ΜΑΖΩ».
- Έξω φρενών ο Στραβελάκης με τη Μάνου για τον Μαζωνάκη: «Ντροπή, ντροπή! Είναι νεκρός»
- Αψυχολόγητη δήλωση Αφροδίτης Μάνου για Μαζωνάκη: «Ούτε που τον ήξερα αυτόν και τη δουλειά του»
- Το μπλόκο του νόμου στον Κασιδιάρη, η παρέμβαση για τα καύσιμα και η στάση Τσίπρα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ
- Χασαπόπουλος για κηδεία Μαζωνάκη: «Μπορεί να είναι και κακία, αλλά ο Σάκης γιατί δεν πήγε;» - «Ούτε η Βανδή ήταν»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.