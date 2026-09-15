Έξω φρενών ο Στραβελάκης με τη Μάνου για τον Μαζωνάκη: «Ντροπή, ντροπή! Είναι νεκρός»

Ξέσπασε ο Νίκος Στραβελάκης σήμερα (15/9) στον αέρα του «10 Παντού» και αιτία ήταν η ανάρτηση που έκανε η Αφροδίτη Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη με τον δημοσιογράφο να λέει σε πολύ έντονο ύφος ξανά και ξανά «ντροπή!».

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Η Αφροδίτη Μάνου έγραψε στην ανάρτησή της:

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το "λαϊκό προσκύνημα" στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας».

Από πλευράς του ο Νίκος Στραβελάκης, αφού διάβασε την ανάρτηση στον αέρα της εκπομπής, σχολίασε:

«Είδα την ανάρτηση τη νύχτα και δεν πίστευα στα μάτια μου. Καληνύχτα, κυρία Αφροδίτη Μάνου! Ντροπή!

Είναι η μέρα που ετάφη ο Γιώργος Μαζωνάκης, ντροπή! Ντροπή, ντροπή! Είναι νεκρός, είναι νεκρός! Είναι νεκρός, είναι ντροπή! Λίγο σεβασμό στον νεκρό».

«Δεν ξέρω με τι ευκολία αυτές τις κρίσιμες ώρες, κάποιοι κάνουν τέτοιες αναρτήσεις, είναι κρίμα!», σχολίασε με τη σειρά της η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.