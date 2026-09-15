Αψυχολόγητη δήλωση Αφροδίτης Μάνου για Μαζωνάκη: «Ούτε που τον ήξερα αυτόν και τη δουλειά του»

Η τραγουδίαστρια Αφροδίτη Μάνου προέβη σε μία τουλάχιστον άκαιρη τοποθέτηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφερόμενη στο «λαϊκό προσκύνημα» που του επιφύλαξαν στη Νίκαια με υποτιμητικό τρόπο.

Τη στιγμή που συνάδελφοί του και καλλιτέχνες έκαναν αναρτήσεις για να τιμήσουν τον τραγουδιστή για τη διαδρομή του, όπως η ανάρτηση του σπουδαίου Σταύρου Ξαρχάκου, οι δηλώσεις της κ. Μάνου προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media.

Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα-κι αυτόν και τη δουλειά του-αλλά το "λαϊκό προσκύνημα" στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε.

Καληνύχτα σας ...🐦‍⬛ — Afroditi Manou 🌞🇬🇷 (@AfroditiManou1) September 14, 2026

Συγκεκριμένα έγραψε: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το "λαϊκό προσκύνημα" στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας».