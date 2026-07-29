ΑΕΚ: Ψηλά στη λίστα της ο Μπένι Μουκέντι, σύμφωνα με τον Ρομάνο

Νέο σενάριο προέκυψε στα μεταγραφικά της ΑΕΚ, καθώς ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με νέα του δημοσίευση κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Ένωσης για τον Μπένι Μουκέντι της Βιτόρια Γκιμαράες.
Ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς είχε μιλήσει για την περαιτέρω ανάγκη ενίσχυσης στη μεσαία γραμμή των Κιτρινόμαυρων, με το όνομα του 24χρονου μέσου να ακολουθεί εκείνο του νεοαποκτηθέντος Λόβρο Μάγερ.
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