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ΑΕΚ: Ψηλά στη λίστα της ο Μπένι Μουκέντι, σύμφωνα με τον Ρομάνο

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με νέα ανάρτησή του συνδέει τον Μπένι Μουκέντι της Βιτόρια Γκιμαράες με την ΑΕΚ, ωστόσο δεν φαίνεται να απασχολεί την πρωταθλήτρια.

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Νέο σενάριο προέκυψε στα μεταγραφικά της ΑΕΚ, καθώς ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με νέα του δημοσίευση κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Ένωσης για τον Μπένι Μουκέντι της Βιτόρια Γκιμαράες.

Ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς είχε μιλήσει για την περαιτέρω ανάγκη ενίσχυσης στη μεσαία γραμμή των Κιτρινόμαυρων, με το όνομα του 24χρονου μέσου να ακολουθεί εκείνο του νεοαποκτηθέντος Λόβρο Μάγερ.

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