Πάρος: Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες με εκκενώσεις περιοχών - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Μαίνεται η φωτιά στην Πάρο, που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) στην περιοχή Καμπί, κοντά στον ΧΥΤΑ, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται το πρωί της Τετάρτης (29/7) με το πρώτο φως της ημέρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυρoσβεστικής επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζού από την 1η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ενώ παρέχεται υποστήριξη από μηχανήματα έργου και υδροφόρα των τοπικών αρχών. Επιπλέον, 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα έχουν προγραμματιστεί να ταξιδέψουν με πλοίο από τη Ραφήνα.

Ενισχύθηκαν οι δυναμεις στην πυρκαγιά της Πάρου. Επιχειρούν 66 #πυρστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ,εθελοντές και 16 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 Ε/Π και 2 Α/Φ.

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Επίσης, έχει προγραμματιστεί να… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Όπως αναφέρει στον ΣΚΑΪ ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του νησιού Χάρης Γιουρτζίδης, οι εστίες είναι διάσπαρτες και η φωτιά έχει μεγάλη έκταση, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσκολεύουν οι άνεμοι. «Η φωτιά έχει κατέβει μεριά του Βουτάκου και της Τρυπητής, όπου υπάρχου διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες», αναφέρει επισημαίνοντας πως ευτυχώς οι φλόγες δεν έφτασαν τον οικισμό της Αγκαιριάς, όπου ήχησε το 112.

Σύμφωνα με τον κ. Γιουρτζίδη, υπήρξαν κάτοικοι που δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους αλλά παρενέβησαν οι δυνάμεις της ΟΠΚΕ και τους απομάκρυναν με ασφάλεια.

Αναφορικά με τις ζημιές, επισημαίνει πως για την ώρα δεν μπορεί να υπάρξει απολογισμός αλλά υπάρχουν αναφορές για δύο σπίτια. «Σίγουρα δύο μάντρες πήραν φωτιά», σημειώνει.

Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας κάνει έκκληση στους πολίτες να μην κινούνται στον περιφερειακό Αγκαιριάς-Ασπροχωριού καθώς από τον δρόμο περνούν οι πυροσβεστιικές δυνάμεις, ενώ καθησυχάζει τους πολίτες αναφέροντας πως δεν απειλούνται πυκνοκατοικημένες περιοχές.



Διαδοχικά μηνύματα εκκένωσης από το 112

Περίπου στη 1:30 το ξημέρωμα της Τετάρτης εκδόθηκε νέο 112 αυτή τη φορά προκειμένου να εκκενωθεί η κοινότητα Αγκαιριάς.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κινηθούν προς την παραλία της Αλυκής ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. Περίπου μισή ώρα αργότερα εκδόθηκε και νέο 112 για την εκκένωση των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι, με τις αρχές να ζητούν από τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς Δρυό.