Πήρε ταξί για το μαιευτήριο αλλά γέννησε εν κινήσει - Ο οδηγός περιγράφει τη συγκλονιστική κούρσα

Έγκυος γυναίκα επιβιβάστηκε σε ταξί για να μεταβεί στο μαιευτήριο «Αλεξάνδρα», ωστόσο το μωρό ήταν ιδιαίτερα βιαστικό και δεν μπορούσε να περιμένει στην αθηναϊκή κίνηση. Αποτέλεσμα, γεννήθηκε εντός του οχήματος.

Ο οδηγός του ταξί κ. Παναγιώτης μίλησε στην ΕΡΤ για το πρωτοφανές περιστατικό που βίωσε, αναφέροντας όλα όσα συνέβησαν στο όχημά του.

Παρέλαβε την επιβάτισσα από την περιοχή των Κάτω Πατησίων, χωρίς αρχικά να γνωρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Αλλά, από τα πρώτα λεπτά αντιλήφθηκε πως η γυναίκα έχριζε άμεσης βοήθειας και κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του.

Κάλεσε την αστυνομία, ζητώντας συνδρομή ώστε να φτάσουν το συντομότερο δυνατό στο μαιευτήριο, αλλά πριν ολοκληρωθεί η επικοινωνία, η γυναίκα γέννησε.

«Όταν γύρισα να κοιτάξω πίσω, είδα το κεφάλι του παιδιού να έχει ήδη βγει. Σοκαρίστηκα, αλλά προσπάθησα να παραμείνω ψύχραιμος» θυμήθηκε ο ίδιος.

Σημείωσε πως μαζί με την εγκυμονούσα ήταν μία φίλη της, που είχε πανικοβληθεί, αλλά και ένα μικρό παιδί κάτι που έκανε ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικό και δύο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίες συνόδευσαν το ταξί μέχρι το μαιευτήριο «Αλεξάνδρα», ανοίγοντας τον δρόμο μέσα στην κυκλοφορία.

Με την άφιξη στο νοσοκομείο, οι αστυνομικοί έσπευσαν στα επείγοντα για να ειδοποιήσουν το ιατρικό προσωπικό, ενώ τραυματιοφορείς παρέλαβαν τη μητέρα και το νεογνό, μεταφέροντάς τους άμεσα στους θαλάμους.

«Έκανα απλά το καθήκον μου»

Ο οδηγός έκανε λόγο για μία από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες της ζωής του, που δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Αναφέρθηκε, ειδικά, στην ανακούφιση που ένιωσε όταν άκουσε το κλάμα του βρέφους.

«Τότε μου έφυγε ένα τεράστιο βάρος. Δεν ήταν μόνο ο ήχος. Ήταν όλα τα συναισθήματα που με πλημμύρισαν εκείνη τη στιγμή. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ» είπε.

Συγκινημένος αποκάλυψε ακόμη ότι, λίγο πριν φτάσουν στο νοσοκομείο, κράτησε το χέρι της μητέρας, η οποία τον ευχαριστούσε συνεχώς λέγοντας: «Thank you» (Σε ευχαριστώ).

Και παρά τα συγχαρητήρια που δέχεται, ο ίδιος επιμένει ότι έκανε απλά το καθήκον του.

«Βοηθήσαμε τη ζωή και αφήσαμε το μαύρο πίσω. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Το καθήκον μου, πάνω απ’ όλα, σαν άνθρωπος», κατέληξε.