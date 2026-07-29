Σεισμός στην Ιαπωνία: Αυξήθηκαν στους 13 οι νεκροί - Μάχη με τον χρόνο στο εμπορικό

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων του ισχυρού σεισμού 7,1 βαθμών ο οποίος έπληξε χθες Τρίτη το πρωί τη νοτιοδυτική Ιαπωνία αυξήθηκε στους 13 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όσους έχασαν τη ζωή τους» δήλωσε η Τακαΐτσι, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο πόρο για να διασώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

«Έχουν επιβεβαιωθεί μεγάλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων, καταρρεύσεων κτιρίων, πυρκαγιών και ζημιών σε δρόμους» είπε η αρχηγός της κυβέρνησης της δεξιάς στον Τύπο.

Σεισμός στην Ιαπωνία | EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι και εκφράζονται φόβοι πως έχουν παγιδευτεί, σε εμπορικό κέντρο στην Κουμάμοτο το οποίο εν μέρει κατέρρευσε και σε εργοστάσιο χαρτίου.

Μεταξύ των νεκρών είναι και δύο γυναίκες, περίπου 20 ετών, που ανασύρθηκαν από το εμπορικό.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Μινόρου Κιχάρα, ο κορυφαίος εκπρόσωπος της κυβέρνησης, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι υπάρχουν και 29 τραυματίες.

Αστυνομικές πηγές διευκρίνισαν στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας ότι ενώ ορισμένες αρχικές υποδήλωναν πως είναι 20 έως 30 τα άτομα που παραμένουν παγιδευμένα μέσα στο εμπορικό, «ο αριθμός φαίνεται να είναι μικρότερος».

Μάχη με τον χρόνο στο εμπορικό

Εκατοντάδες διασώστες, πυροσβέστες και αστυνομικοί, σαρώνουν τον χώρο για επιζώντες.

Περίπου 200 άτομα φέρεται να είχαν εκκενωθεί στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου, αμέσως μετά τον σεισμό και λίγο πριν από την έκρηξη.

Εν τω μεταξύ, στο εργοστάσιο της Nippon Paper Industries στην πόλη Γιατσουρίχο, μια καμινάδα κατέρρευσε από τον σεισμό. Τρεις εργαζόμενοι διασώθηκαν, αλλά ένας πέθανε αργότερα, σύμφωνα με τον Κιχάρα.

Τον σεισμό της Τρίτης ακολούθησαν πολλαπλοί ισχυροί μετασεισμοί. Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση για μεγάλους σεισμούς.

Σχεδόν 10.000 άνθρωποι στην επαρχία Κουμαμότο είχαν εκκενωθεί από το πρωί της Τετάρτης, ανέφεραν οι Αρχές. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν τραυματιστεί και μεταφερθεί σε νοσοκομεία σε όλη την επαρχία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκλονίζουν οι περιγραφές

Οι άνθρωποι στην περιοχή κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να περιγράψουν τον τόπο της καταστροφής και να δημοσιεύσουν εικόνες και βίντεο από την πρόσκρουση.

«Έτρεμε σαν κόλαση», δημοσίευσε ένας χρήστης του X την Τρίτη μαζί με μια φωτογραφία από το εσωτερικό ενός καταστήματος με κουτιά σκορπισμένα στο πάτωμα. «Ήμουν έτοιμος να πεθάνω».

Μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, 35.330 νοικοκυριά στην επαρχία Κουμαμότο παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με την Kyushu Electric Power. Περίπου 84.000 νοικοκυριά παρέμειναν χωρίς τρεχούμενο νερό στις νομαρχίες Κουμαμότο, Σάγκα και Ναγκασάκι.