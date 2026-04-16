ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1: Πάλεψε αλλά η πρόκριση έμεινε όνειρο

«Άγγιξε» το θαύμα η ΑΕΚ και αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι το Conference League. Η Ένωση ισοφάρισε μέσα σε 51 λεπτά το σκορ της ήττας της (3-0) από τη Ράγιο Βαγεκάνο, όμως δέχτηκε ένα γκολ και έτσι η νίκη της 3-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν συνοδεύτηκε από ιστορική πρόκριση στους «4» της διοργάνωσης.
Δύο γκολ πέτυχε ο Ζίνι (13΄,51΄) και ένα ο Μάριν (35΄ - πέναλτι), ενώ το «μοιραίο» για την ελληνική ομάδα τέρμα, σημείωσε ο αρχηγός της Ράγιο, Ίζι Παλαθόν στο 60΄.
Η Ένωση γλύτωσε το... ηλεκτροσόκ στο 5΄ όταν από λάθος απόκρουση του Στρακόσια ο Ρατσίου είχε όλο το τέρμα μπροστά του αλλά κατάφερε να στείλει τη μπάλα άουτ. Όμως η συνέχεια ήταν βγαλμένη από τα πιο τρελλά όνειρα των φίλων της!
Στο 13΄ από πλάγιο του Πήλιου ο Ζίνι βρέθηκε στην περιοχή και από κοντά κεραυνοβόλησε τον Μπατάγια. Ήταν το γρήγορο γκολ που χρειαζόταν η ΑΕΚ για να βάλει «φωτιά» στο ματς. Οι παίκτες της Ράγιο έμοιαζαν να τα έχουν χαμένα, αδυνατούσαν να κρατήσουν τη μπάλα και είχαν υποταχθεί στις «κιτρινόμαυρες ορέξεις». Το 2-0 δεν θα αργούσε και ήλθε στο 36΄.
Ο Κοϊτά με εξαιρετική ατομική ενέργεια κέρδισε πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε ο Μάριν φέρνοντας την ελληνική ομάδα ακόμα πιο κοντά στο όνειρο.
Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου μετά από σέντρα του Κουτέσα, ο Ζίνι με καταπληκτική κεφαλιά έγραψε το 3-0 στο 50΄. Το σκορ της μεγάλης ανατροπής ήταν ήδη γεγονός, νωρίτερα απ΄ότι περίμενε κι ο πιο αισιόδοξος.
Σε κάποιες στιγμές στο αγωνιστικό χώρο η ΑΕΚ έμοιαζε να έχει 4-5 παίκτες... περισσότερους, αφού δεν είχε αφήσει ούτε εκατοστό στους Ισπανούς να «αναπνεύσουν». Στο 60΄ στη μοναδική αδράνεια της αμυντικής λειτουργίας της ΑΕΚ, ο Ντίαθ πέρασε έξοχη κάθετη στον Παλαθόν κι αυτός πλάσαρε τον Στρακόσα για να μειώσει σε 3-1.
Παρότι έπεσε πολύ ο ρυθμός και κόπηκε η ορμή των γηπεδούχων, ο Ζίνι πλησίασε δύο φορές στο γκολ (66΄,71΄) χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει. Στην τελική ευθεία του αγώνα η κόπωση ήταν το κυρίαρχο στοιχείο και για τις δύο ομάδες.
Περισσότερο για την ΑΕΚ, η οποία περίμενε τη «στιγμή» της για να μπορέσει να αγγίξει ξανά το θαύμα. Μια στιγμή που δεν ήλθε ποτέ κι έτσι η Ένωση αποχαιρέτησε τη διοργάνωση υπό το θερμό χειροκρότημα των φίλων της, που μετέτρεψαν σε «καμίνι». Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντε Φρούτος «σημάδεψε» το δοκάρι του Στρακόσα.
Οι συνθέσεις:
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Πήλιος (86΄ Περέιρα), Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Κουτέσα (71΄ Ελίασον), Ζίνι (77΄ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα.
Ράγιο Βαγεκάνο (Ινίγκο Λόπεθ): Μπατάγια, Φελίπε (55΄ Ντίαθ), Λεζέν, Τσαβαρία, Ράτσιου, Σις, Λόπεθ (55΄ Βαλεντίν), Παλαθόν (80΄ Μεντί), Γκαρθία (27΄λ.τρ. Εσπίνο), Ακομάς (46΄ Αλεμάο), Ντε Φρούτος.
