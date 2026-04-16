ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε (16/04) στην Allwyn Arena την Ράγιο Βαγιεκάνο στη ρεβάνς των «8» του Conference Leagueμε σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2 και τον ΑΝΤ1.

Η Ένωση καλείται να κάνει μία ιστορική ανατροπή καθώς το 3-0 αφήνει λίγες - αλλά θεωρητικά υπαρκτές - ελπίδες πρόκρισης στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Ο Νίκολιτς έχει να καλύψει την μεγάλη απουσία του Γιόβιτς που είναι τιμωρημένος αλλά και του Μάνταλου, που αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα.

Στο πλευρό της η ΑΕΚ θα έχει τη συμπαράσταση των οπαδών της που αναμένεται να γεμίσουν την Allwyn Arena.