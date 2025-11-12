AEK - Ρίγα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε (12/11) στη Sunel Arena τη Ρίγα για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League με τζάμπολ στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.

Η «Ένωση» προέρχεται από εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα και θέλει να την αφήσει πίσω, έχοντας απέναντί της την ομάδα της Λετονίας.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έχει ρεκόρ 3-0 και με νίκη, εξασφαλίζει ουσιαστικά την πρώτη θέση του ομίλου.



Στο τελευταίο της ματς για το BCL, η ομάδα του Σάκοτα επικράτησε με 71-69 της Λέβιτσα στη Σλοβακία.