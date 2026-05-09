ΑΕΚ - Ρίτας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

H AEK απέναντι στη Ρίτας Βίλνιους απόψε (09/05) στον μεγάλο τελικό του BCL που γίνεται στη Μπανταλόνα. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

ΑΕΚ - Μάλαγα
Στιγμιότυπο από τον ημιτελικό ΑΕΚ - Μάλαγα | Eurokinissi
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε (09/05) την Ρίτας Βίλνιους στον μεγάλο τελικό του final four του BCL που γίνεται στη Μπανταλόνα με τζάμπολ στις 21:00 και ζωντανή μετάδοση από την Cosmote Sport 4

Η Ένωση μετά τον θρίαμβο επί της Μάλαγα με 78-65, στοχεύει στην κατάκτηση του δεύτερου BCL τροπαίου στην ιστορία της και συνολικά του τέταρτου ευρωπαϊκού της.

Οι Λιθουανοί στον άλλο ημιτελικό ισοπέδωσαν την Τενερίφη με σκορ 87-69 με κορυφαίο τον Χάρντινγκ και τον Σμιθ.

Η «Βασίλισσα» έχει κατακτήσει το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1968, το Σαπόρτα το 2000 και το Basketball Champions League το 2018 κόντρα στη Μονακό. Παράλληλα, έχει κατακτήσει και το Διηπειρωτικό κόντρα στη Φλαμένκο το 2019.

Οι τελικοί της ΑΕΚ

  • 1968: ΑΕΚ - Σλάβια Πράγας 89-82 (Κύπελλο Κυπελλούχων)
  • 1998: Κίντερ Μπολόνια - ΑΕΚ 58-44 (Euroleague)
  • 2000: ΑΕΚ - Κίντερ Μπολόνια 83-76 (Κύπελλο Σαπόρτα)
  • 2018: ΑΕΚ - Μονακό 100-94 (Basketball Champions League)
  • 2019: ΑΕΚ - Φλαμένγκο 86-70 (Διηπειρωτικό)
  • 2020: Μπούργκος - ΑΕΚ 85-74 (Basketball Champions League)
  • 2026: ΑΕΚ - Ρίτας Βίλνιους (Basketball Champions League)

