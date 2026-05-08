«Δύσκολη στιγμή, η καρδιά μου χτυπά δυνατά»: Η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε συγκινημένη τον ΣΚΑΪ

Έπειτα από 20 χρόνια συνεργασίας με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η anchorwoman του σταθμού Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε με συγκίνηση το τηλεοπτικό κοινό το βράδυ της Παρασκευής (8/5).

«Κυρίες και κύριοι,ήρθε αυτή η στιγμή, μια στιγμή δύσκολη για εμένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά.

Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό ότι "εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται", θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ», ανέφερε η Σία Κοσιώνη με συγκίνηση για τον κύκλο που κλείνει.

Και συνέχισε με χειροκροτήματα να ακούγονται στο τέλος της αποφώνησής της: «Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας και γαι τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς δεν έχουν τελειωμό.

Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου.

Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του ΣΚΑΪ, με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξοες και ακραία απαιτητικές συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε.

Ένα ενημερώτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε περήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και εις το επανιδείν».

Η Σία Κοσιώνη είχε ταυτιστεί ως πρόσωπο με τον ΣΚΑΪ και το όνομά της είχε συνδεθεί με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης των τελευταίων χρόνων, καλύπτοντας μεγάλα γεγονότα.

Νωρίτερα ο Βασίλης Χιώτης είχε αποχαιρετήσει με υπόκλιση την παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ σφίγγοντάς της το χέρι στον αέρα και ευχαριστώντας τη για τη συνεργασία τους.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τη λήξη της συνεργασίας με τη Σία Κοσιώνη

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο ΣΚΑΪ είχε ανακοινώσει και επίσημα την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη αναφέροντας:

«Ολοκλήρωση συνεργασίας μετά από 20 χρόνια κοινής πορείας

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.

Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια.

Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα.

Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης και μέτοχος του Ομίλου, δήλωσε:

“Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα.”