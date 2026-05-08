Φρίκη και δυσωδία: Κάλεσε μέσω Tinder να βιάσουν ομαδικά την πρώην του - Και κάποιοι απάντησαν θετικά

Υπάρχουν εγκλήματα που ξεπερνούν τα όρια της κοινής ποινικής λογικής και αγγίζουν τα όρια της απόλυτης διαστροφής. Η υπόθεση του Άσαντ Χουσεΐν, του 36χρονου από το Cheadle της Μεγάλης Βρετανίας, είναι μια εκτρωματική μεθόδευση ψηφιακής τρομοκρατίας, μια απόπειρα δολοφονίας της ψυχής και της σωματικής ακεραιότητας μιας γυναίκας, που ο δράστης θεώρησε «κτήμα» του.

Η δικαιοσύνη στο Τσέστερ μίλησε. Ο Χουσεΐν κρίθηκε ένοχος. Όμως, το χρονικό των πράξεών του προκαλεί ρίγη. Μετά τον χωρισμό τους, ο Χουσεΐν δεν αποδέχθηκε ποτέ την αυτονομία της πρώην συντρόφου του. Φορώντας το προσωπάκι του «εραστή» με το ψευδώνυμο «Μικ Ρένι», άρχισε μια συστηματική επιχείρηση ελέγχου, η οποία κορυφώθηκε με τον πιο εφιαλτικό τρόπο που μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους.

Ο Χουσεΐν δημιούργησε ένα ψεύτικο προφίλ στο Tinder με τα στοιχεία της γυναίκας. Εκεί, δεν αναζητούσε απλώς γνωριμίες. Ενθάρρυνε αγνώστους να εισβάλουν στο σπίτι της, στέλνοντάς τους μηνύματα για δήθεν «φαντασιώσεις βιασμού».

Με μια εγκληματική ψυχρότητα, τους έπειθε πως αν η γυναίκα έλεγε «όχι», αυτό σήμαινε πως «το ήθελε περισσότερο».

Τουλάχιστον 18 άνδρες εμφανίστηκαν στο κατώφλι της, έτοιμοι να διαπράξουν ένα αποτρόπαιο έγκλημα, νομίζοντας πως είχαν «πρόσκληση». Ένας από αυτούς έσπασε την πόρτα της, ενώ ένας άλλος κατάφερε να εισβάλει στο εσωτερικό του σπιτιού, την ώρα που η ανήλικη κόρη του θύματος βρισκόταν μόνη της στον επάνω όροφο.

Η γυναίκα και το παιδί της έζησαν σε μια κατάσταση πολιορκίας, θύματα ενός ανθρώπου που χρησιμοποίησε την τεχνολογία ως όπλο για να εξαπολύσει, όπως δήλωσε η αστυνομία, τον «απόλυτο τρόμο».

Η έρευνα της αστυνομίας του Cheshire αποκάλυψε το μέγεθος της δολιότητας. Ο Χουσεΐν χρησιμοποιούσε burner phones, άλλαζε άδειες κυκλοφορίας στο αυτοκίνητό του και οδηγούσε σε απόσταση ασφαλείας από το σπίτι του θύματος κάθε φορά που ήταν ενεργός στο Tinder, για να επιβλέπει το «έργο» του. Μέχρι το τέλος, αρνήθηκε τα πάντα. Δεν έδειξε ίχνος μεταμέλειας, καμία αναγνώριση της φρίκης που προκάλεσε.

Η καταδίκη του Χουσεΐν, που αναμένεται τον Ιούνιο, είναι μια απάντηση σε κάθε νοσηρό μυαλό που θεωρεί τη γυναικεία ύπαρξη αναλώσιμη και την εκδίκηση ως δικαίωμα. Το «όχι» είναι πάντα «όχι», και η προσπάθεια του Χουσεΐν να το διαστρεβλώσει σε πρόσκληση για βιασμό, τον κατατάσσει στην πιο σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ιστορίας.