Πού θα πάει η Σία Κοσιώνη μετά τον ΣΚΑΪ - Τι θα κρίνει την τελική απόφαση

Συνεχίζεται η σεναριολογία για το τηλεοπτικό μέλλον της Σίας Κοσιώνη. Η συζήτηση είναι μεν πρόωρη αλλά και δικαιολογημένη όταν πρόκειται για έναν επαγγελματία αυτού του βεληνεκούς. Οι πληροφορίες που θέλουν τη δημοσιογράφο να έχει δεχθεί διερευνητική κρούση από την ΕΡΤ δεν επιβεβαιώνονται. Και είναι λογικό καθώς μια τέτοια κίνηση - ασχέτως εάν αδικεί την επαγγελματία - θα έβαζε στο στόχαστρο και την ίδια αλλά και τη διοίκηση του Ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής εξαιτίας της συγγενικής σχέσης της Σίας Κοσιώνη με τον Πρωθυπουργό λόγω του γάμου της με τον Κώστα Μπακογιάννη.

Από τον ΑΝΤ1 φαίνεται πως στο παρασκήνιο υπάρχει ενδιαφέρον για μια ευρύτερη συνεργασία και εδώ στη συνάρτηση μπαίνει και ο Βασίλης Παπαδρόσος που αποχώρησε τις προηγούμενες ημέρες από τη διεύθυνση ειδήσεων και ενημέρωσης του ΣΚΑΪ και φέρεται να έχει δεχθεί και αυτός κρούση για την ανάληψη επιτελικής θέσης στο κανάλι του Αμαρουσίου.

Διαβάστε ακόμα: Η μεγάλη επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου - Η μέρα που θα γυρίσει στην εκπομπή

Σενάρια των τελευταίων ωρών θέλουν τη Σία Κοσιώνη να έχει προσέγγιση πλέον και από το Mega. Δεν θα πρέπει πάντως να θεωρείται απίθανο η Σία Κοσιώνη να απορρίψει όλες τις προτάσεις στην παρούσα φάση και να επιλέξει να απέχει από τη μικρή οθόνη τουλάχιστον για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Βέβαια έμπειρα πρόσωπα των media δίνουν λίγες πιθανότητες σε αυτό το σενάριο καθώς η επόμενη χρονιά είναι προεκλογική.