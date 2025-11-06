Μενού

ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς 1-1: Το πέναλτι του Γιόβιτς «έσωσε» την παρτίδα για την Ένωση

Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς στην Opap Arena.

Φάση από το ματς ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΑΕΚ «γκέλαρε» στη Νέα Φιλαδέλφεια καθώς παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στη Σάμροκ Ρόβερς για την τρίτη αγωνιστική της league phase του Conference League.

Οι Ιρλανδοί άνοιξαν το σκορ με πέναλτι στο 17ο λεπτό και εύστοχη εκτέλεση του Μπερκ.

Η «Ένωση» αντέδρασε κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο καθώς στα πρώτα 45' είχε ανούσια υπεροχή.

Το 1-1 σημείωσε ο Γιόβιτς με πέναλτι στο 84ο λεπτό ενώ οι γηπεδούχοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 94' να πάρουν τη νίκη αλλά ο Γιόβιτς δεν βρήκε τη μπάλα μετά από γύρισμα του Ρέλβα.

Πλέον η ΑΕΚ έχει 4 βαθμούς σε τρεις αγώνες στη league phase της διοργάνωσης.
 

