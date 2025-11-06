Μενού

ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

ΑΕΚ εναντίον Σάμροκ Ρόβερς απόψε (06/11) για τη league phase του Conference League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

ΑΕΚ - Αμπερντίν
Φάση από τον αγώνα ΑΕΚ - Αμπερντίν | Eurokinissi/(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Η ΑΕΚ φιλοξενεί απόψε (06/11) ​​​​​​στην Opap Arena τη Σάμροκ Ρόβερς για την τρίτη αγωνιστική της league phase του Conference League​​​​​ με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.

Η «Ένωση» προέρχεται από το θριαμβευτικό 6-0 επί της Αμπερντίν ενώ στην πρεμιέρα ηττήθηκε από την Τσέλιε με 3-1.

Ο Μουκουντί, ο Μάνταλος, ο Κουτέσα και ο Γιόβιτς είναι πιθανό να επανέλθουν στην ενδεκάδα ενώ εκτός λίστας είναι ο τραυματίας Ζίνι (ο οποίος έχει αντικατασταθεί από τον Λιούμπισιτς προσωρινά με την ΑΕΚ να κάνει χρήση του νέου κανονισμού της UEFA) και οι Ζοάο Μάριο, Γιόνσον, Οντουμπάτζο και Καλοσκάμης.

Η ιρλανδική ομάδα (και πρωταθλήτρια στη χώρα της) βρίσκεται στις τελευταίες θέσης του βαθμολογικού πίνακα χωρίς βαθμό, αφού έχει ηττηθεί από Τσέλιε (εντός έδρας 2-0) και Σπάρτα Πράγας με 4-1 στην Τσεχία.

