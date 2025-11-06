ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η ΑΕΚ φιλοξενεί απόψε (06/11) στην Opap Arena τη Σάμροκ Ρόβερς για την τρίτη αγωνιστική της league phase του Conference League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.
Η «Ένωση» προέρχεται από το θριαμβευτικό 6-0 επί της Αμπερντίν ενώ στην πρεμιέρα ηττήθηκε από την Τσέλιε με 3-1.
Ο Μουκουντί, ο Μάνταλος, ο Κουτέσα και ο Γιόβιτς είναι πιθανό να επανέλθουν στην ενδεκάδα ενώ εκτός λίστας είναι ο τραυματίας Ζίνι (ο οποίος έχει αντικατασταθεί από τον Λιούμπισιτς προσωρινά με την ΑΕΚ να κάνει χρήση του νέου κανονισμού της UEFA) και οι Ζοάο Μάριο, Γιόνσον, Οντουμπάτζο και Καλοσκάμης.
Η ιρλανδική ομάδα (και πρωταθλήτρια στη χώρα της) βρίσκεται στις τελευταίες θέσης του βαθμολογικού πίνακα χωρίς βαθμό, αφού έχει ηττηθεί από Τσέλιε (εντός έδρας 2-0) και Σπάρτα Πράγας με 4-1 στην Τσεχία.
- Γιατί το μακελειό στα Βορίζια δεν αποτελεί βεντέτα: Οι άγραφοι κανόνες που την ορίζουν
- Ο γαμπρός του Φανούρη, η σπηλιά φρούριο στα Βορίζια και ο συνεργός: Καρέ-καρέ εξετάζουν το υλικό
- Σίλας Σεραφείμ κατά Ιάσονα Αποστολόπουλου: «Τώρα με την αληθινή γενοκτονία προτίμησες Ισραήλ»
- Τότε και Τώρα: Η χαρισματική συνύπαρξη Τσουβέλα-Χαραλαμπούδη και το παρελθόν πιο αστείο από ποτέ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.