ΑΕΚ: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης στους παίκτες της Ένωσης στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 13 Απριλίου του 2025, δύο παίκτες της Ένωσης και συγκεκριμένα οι Λάζαρος Ρότα και Αμπουμπακαρί Κοϊτά είχαν κάνει επώνυμη καταγγελία για επίθεση που δέχθηκαν από μη διαπιστευμένα άτομα με πολιτικά.
Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος είχε επιβεβαιώσει στις κάμερες την επίθεση. Μάλιστα από την Ένωση είχε γίνει σαφές πως με κάθε τρόπο θα γινόταν προσπάθεια να βρεθούν οι υπαίτιοι για αυτή την επίθεση.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- Αυτό είναι το πιο τρομακτικό μέρος της Γης, σύμφωνα με τον άνθρωπο που ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο
- Ο κόσμος «αγάπησε» τη Χλόη του First Dates με την αξύριστη μασχάλη: «Φεμινίστρια... μέχρι να έρθει ο λογαριασμός»
- Εριέττα Μόλχο, η Εβραιοπούλα των Τεμπών που δεν βρέθηκε ποτέ: Η γιαγιά της μπήκε σε τρένο για το Άουσβιτς και γλίτωσε
- Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός του Αλκίνοου Ιωαννίδη και της Δήμητρας Γαλάνη στον Διονύση Σαββόπουλο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.