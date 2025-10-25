ΑΕΚ: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης στους παίκτες της Ένωσης στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 13 Απριλίου του 2025, δύο παίκτες της Ένωσης και συγκεκριμένα οι Λάζαρος Ρότα και Αμπουμπακαρί Κοϊτά είχαν κάνει επώνυμη καταγγελία για επίθεση που δέχθηκαν από μη διαπιστευμένα άτομα με πολιτικά.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος είχε επιβεβαιώσει στις κάμερες την επίθεση. Μάλιστα από την Ένωση είχε γίνει σαφές πως με κάθε τρόπο θα γινόταν προσπάθεια να βρεθούν οι υπαίτιοι για αυτή την επίθεση.

