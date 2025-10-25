Μενού

ΑΕΚ: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης στους παίκτες της Ένωσης στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ταυτοποιήθηκαν τα μη διαπιστευμένα άτομα για την επίθεση στους Ρότα και Κοϊτά στο περσινό ματς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.

olympiakos-aek
Ολυμπιακός - ΑΕΚ | Intime
Μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 13 Απριλίου του 2025, δύο παίκτες της Ένωσης και συγκεκριμένα οι Λάζαρος Ρότα και Αμπουμπακαρί Κοϊτά είχαν κάνει επώνυμη καταγγελία για επίθεση που δέχθηκαν από μη διαπιστευμένα άτομα με πολιτικά.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος είχε επιβεβαιώσει στις κάμερες την επίθεση. Μάλιστα από την Ένωση είχε γίνει σαφές πως με κάθε τρόπο θα γινόταν προσπάθεια να βρεθούν οι υπαίτιοι για αυτή την επίθεση.

