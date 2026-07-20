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ΑΕΚ: Τι θέλει για να είναι ισχυρή στα playoffs του Champions League

Ο Ανδρέας Δημάτος αναφέρθηκε στους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ και στο τι θέλει για να είναι ισχυρή στα playoffs του Champions League.

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Newsroom
αεκ
Getty Images
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Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στις 3 Αυγούστου, στην κλήρωση των playoffs του Champions League θα μάθει την αντίπαλό της, με την ελπίδα να είναι ισχυρή.

Η Ένωση χρειάζεται έναν αποκλεισμό για να γίνει ισχυρή και να έχει θεωρητικά πιο εύκολο έργο για την είσοδό της στη League Phase της διοργάνωσης.

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