ΑΕΚ: Τι θέλει για να είναι ισχυρή στα playoffs του Champions League

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στις 3 Αυγούστου, στην κλήρωση των playoffs του Champions League θα μάθει την αντίπαλό της, με την ελπίδα να είναι ισχυρή.

Η Ένωση χρειάζεται έναν αποκλεισμό για να γίνει ισχυρή και να έχει θεωρητικά πιο εύκολο έργο για την είσοδό της στη League Phase της διοργάνωσης.

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