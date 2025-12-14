Μενού

AEK: Του Νίκολιτς η ομάδα, κορυφαία (τούτη την περίοδο) στην Ελλάδα

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το εμφατικό διπλό της Ένωσης (0-5) η οποία μοιάζει με... τρένο που δεν κάνει στάσεις με κέρδος και πρωταγωνιστή τον Λιούμπισιτς.

Μάρκο Νίκολιτς
Ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ
Υπήρχαν δεδομένα πριν την έναρξη της αναμέτρησης στο Αγρίνιο μεταξύ της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού τα οποία αναμφισβήτητα μετέτρεπαν το συγκεκριμένο ματς για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς σε μία πολύ δύσκολη και επικίνδυνη έξοδο: σερί αγώνες, πολλές απουσίες, σημαντική κούραση, ταξίδι και μόνο μία προπόνηση και φυσικά η κατάσταση του αντιπάλου.

Διότι η ομάδα του Αγρινίου υπό τον Γιάννη Αναστασίου είχε παρουσιάσει πολύ μεγάλη βελτίωση στο παιχνίδι της και έβαζε δύσκολα σε όλους τους πρωταγωνιστές του ελληνικού πρωταθλήματος.

