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ΑΕΚ: «Τρέλα» για Λονδίνο, πάνω από 4.500 εισιτήρια έφυγαν ήδη για το ματς με τη Σαχτάρ

Κιτρινόμαυρο θα... βάψουν το Στάμφορντ Μπριτζ οι οπαδοί της ΑΕΚ καθώς μέσα σε λίγες ώρες εξαφάνισαν πάνω από 4.500 από τα 6.000 διαθέσιμα εισιτήρια για το ματς με τη Σαχτάρ.

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Η ΑΕΚ στο ματς με τη ΛΑΣΚ | Eurokinissi/AΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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Ήταν αναμενόμενο και γίνεται πράξη καθώς μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία, τα εισιτήρια για το ματς με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ κάνουν... φτερά από τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι θα δώσουν πολύ δυναμικό «παρών» στο Λονδίνο!

Η Ένωση μετά το νικηφόρο ξεκίνημα στα αστέρια απέναντι στη ΛΑΣΚ, θα αντιμετωπίσει την ουκρανική ομάδα στο Στάμφορντ Μπριτζ στις 14 Οκτωβρίου με τους οπαδούς της ΑΕΚ μέσα σε μερικές ώρες να εξαφανίζουν πάνω από 4.500 εισιτήρια.

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