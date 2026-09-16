ΑΕΚ: «Τρέλα» για Λονδίνο, πάνω από 4.500 εισιτήρια έφυγαν ήδη για το ματς με τη Σαχτάρ

Ήταν αναμενόμενο και γίνεται πράξη καθώς μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία, τα εισιτήρια για το ματς με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ κάνουν... φτερά από τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι θα δώσουν πολύ δυναμικό «παρών» στο Λονδίνο!

Η Ένωση μετά το νικηφόρο ξεκίνημα στα αστέρια απέναντι στη ΛΑΣΚ, θα αντιμετωπίσει την ουκρανική ομάδα στο Στάμφορντ Μπριτζ στις 14 Οκτωβρίου με τους οπαδούς της ΑΕΚ μέσα σε μερικές ώρες να εξαφανίζουν πάνω από 4.500 εισιτήρια.

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