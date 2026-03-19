ΑΕΚ - Τσέλιε: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Τσέλιε στην Allwyn Arena απόψε (19/03) στη ρεβάνς της φάσεης των «16» του Conference League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 3.

Το ματς έχει διαδικαστικό χαρακτήρα για την Ένωση καθώς μετά το εμφατικό 0-4 στη Σλοβενία, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Εκτός λίστας είναι οι Ζοάο Μάριο και Λιούμπισιτς και δεν υπολογίζονται ενώ υπάρχουν έξι παίκτες στην Ευρώπη που είναι στο όριο καρτών και με ακόμη μία θα λείψουν από το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, με αποτέλεσμα να αποτελεί γρίφο για τον προπονητή της ομάδας ο καταρτισμός της ενδεκάδας.

