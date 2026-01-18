ΑΕΛ - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στην AEL FC ARENA ανοίγει το πρόγραμμα της Κυριακής, για την 17 αγωνιστική στη Super League, εκεί που η ΑΕΛ υποδέχεται Άρη. Η αναμέτρηση ΑΕΛ - Άρης κάνει σέντρα στις 17:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι Cosmote Sports 1.

Η τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων με γηπεδούχο την ΑΕΛ ήταν στις 2 Δεκεμβρίου 2020, όταν η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε τη νίκη με 3-0, χάρη σε δύο γκολ του Δημήτρη Μάνου και ένα του Σίλβα. Με εκείνη την επικράτηση, οι Κίτρινοι έσπασαν ένα αήττητο σερί της ΑΕΛ που κρατούσε από τις 2 Δεκεμβρίου 1990 και μετά, αφού και πάλι την ίδια ημερομηνία ο Άρης είχε επικρατήσει με 1-0, με γκολ του Μιχάλη Ζιώγα.

Ανάμεσα σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις είχαν μεσολαβήσει 12 αγώνες, στους οποίους υπήρχαν πέντε νίκες της ΑΕΛ και επτά ισοπαλίες. Οι τρεις από αυτές τις ισοπαλίες ήταν χωρίς γκολ και, μάλιστα, οι δύο ήταν στα τελευταία τους παιχνίδια, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα η ομάδα της Θεσσαλίας να μην έχει σκοράρει στις τρεις τελευταίες φορές που υποδέχθηκε τον Άρη. Το τελευταίο της γκολ ήταν στις 27 Φεβρουαρίου 2011, στο 2-2 των δύο ομάδων (14’ Κουζέν, 90+3’ Ρομέου – 34’ Περέιρα, Μπομπαντίγια).