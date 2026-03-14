ΑΕΛ – Αστέρας 1-1: Ο Σαγάλ κράτησε την απόσταση, «στοπ» στο σερί ηττών για τους Αρκάδες

Ισοπαλία στη Λάρισα μεταξύ ΑΕΛ και Αστέρα. Ο Σαγάλ διατήρησε το +5 για τους «βυσσινί», πρώτος βαθμός μετά από καιρό για τον Αστέρα.

ΑΕΛ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Eurokinissi
Δεν ανέδειξε νικητή η κρίσιμη αναμέτρηση στη Λάρισα ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Αστέρα Τρίπολης. Οι δύο ομάδες πήραν από έναν βαθμό, αποτέλεσμα που επιτρέπει στους γηπεδούχους να διατηρήσουν την απόσταση των πέντε βαθμών από τους Αρκάδες, μία μόλις αγωνιστική πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Ο Αστέρας ήταν αυτός που κατάφερε να αιφνιδιάσει, παίρνοντας το προβάδισμα στο 40’ με γκολ του Μπαρτόλο. Παρά την πίεση, η ΑΕΛ βρήκε την απάντηση στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Σαγάλ στο 55’ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Με αυτόν τον βαθμό, ο Αστέρας έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών, ενώ η ΑΕΛ παρέμεινε σε πλεονεκτική θέση στη βαθμολογία ενόψει της συνέχειας.

