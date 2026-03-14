ΑΕΛ - Αστέρας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται στη Λάρισα σήμερα (14/03) τον Αστέρα AKTOR για την 25η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 2.

Οι «βυσσινί» ηττήθηκαν από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια την περασμένη αγωνιστική και χρειάζεται τους βαθμούς για να σιγουρέψουν την παραμονή τους στην κατηγορία.

Από την άλλη πλευρά, οι Αρκάδες έχασαν στην Τρίπολη από τον Πανσερραϊκό με 1-0 και κινδυνεύουν άμεσα με υποβιβασμό.

Super League: Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 17:00

Πανσερραϊκός - Άρης 19:30

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR 20:00

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά - Βόλος 16:00

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 18:00

Ατρόμητος - ΑΕΚ 19:30

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:00

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 56

2. ΠΑΟΚ 54

3. Ολυμπιακός 54

4. Παναθηναϊκός 44

--------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. ΟΦΗ 29

7. Άρης 29

8. Ατρόμητος 28

--------------------------

9. Βόλος 28

10. Παναιτωλικός 24

11. Κηφισιά 24

12. ΑΕΛ Νovibet 21

13. Αστέρας Τρ. 16

14. Πανσερραϊκός 15