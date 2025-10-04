ΑΕΛ – Βόλος 2-5: Oι Βολιώτες έστησαν γλέντι «τρικούβερτο» στο τέρμα της Λάρισας

Ένας εντυπωσιακός Βόλος σκόρπισε στους πέντε ανέμους την ΑΕΛ Novibet επικρατώντας μέσα στο AEL FC Arena με 5-2. Μια τεράστια νίκη που ήταν και η τρίτη φετινή για την ομάδα του Χουάν Φεράντο.
Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους όχι απλά έμειναν χωρίς νίκη για ακόμα ένα ματς, αλλά δέχθηκαν την εντός έδρας όχι ήττα αλλά συντριβή, καθώς ένα τέτοιο σκορ δεν το λες και απλή ήττα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Κωνσταντοπούλου: «Ένα τιποτένιο σκουλήκι ποδοπατά τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι - Εξετάσεις τώρα»
- Νίκος Καρτελιάς: Ο πρώτος Έλληνας ΟΥΚάς - Ο άνθρωπος που έστησε τις Υποβρύχιες Καταστροφές
- Η εκδίκηση του Φραντσέσκο Τότι στην ντίβα τηλεπερσόνα: «Ήταν παραπάνω από ένας άντρας»
- Ξέσπασε σε κλάματα ο Γιώργος Τσαλίκης: «Τότε δεν είχαμε τίποτα, πήραμε δύο ποτήρια και ένα στρώμα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.