ΑΕΛ – Βόλος 2-5: Oι Βολιώτες έστησαν γλέντι «τρικούβερτο» στο τέρμα της Λάρισας

Ένας εντυπωσιακός Βόλος σκόρπισε στους πέντε ανέμους την ΑΕΛ Novibet επικρατώντας μέσα στο AEL FC Arena με 5-2. Μια τεράστια νίκη που ήταν και η τρίτη φετινή για την ομάδα του Χουάν Φεράντο.

Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους όχι απλά έμειναν χωρίς νίκη για ακόμα ένα ματς, αλλά δέχθηκαν την εντός έδρας όχι ήττα αλλά συντριβή, καθώς ένα τέτοιο σκορ δεν το λες και απλή ήττα.

