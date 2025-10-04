ΑΕΛ - Βόλος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η ΑΕΛ υποδέχεται την ομάδα του Βόλου σήμερα (04/10) στην AEL FC ARENA για την 6η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Cosmote Sport 1.

Οι «βυσσινί» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την περασμένη αγωνιστική και βρίσκονται στην 10η θέση της βαθμολογίας με 4 βαθμούς σε 5 αγώνες.

Οι φιλοξενούμενοι ηττήθηκαν από την ΑΕΚ με 1-0 στην Opap Arena και με 6 βαθμούς σε 5 ματς, φιγουράρουν στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 04 Οκτωβρίου

ΟΦΗ - Άρης 18:00

Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR 18:00

ΑΕΛ - Βόλος 20:30

Κυριακή 05 Οκτωβρίου

Κηφισιά - ΑΕΚ 18:00

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 18:00

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 20:30

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 21:30