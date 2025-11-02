ΑΕΛ - Λεβαδειακός 0-2: Ασταμάτητη η ομάδα της Λιβαδειάς

ΑΕΛ - Λεβαδειακός 0-2: Η πορεία... πρωταθλητισμού που κάνει φέτος ο Λεβαδειακός συνεχίστηκε και στη Λάρισα. Η ομάδα της Λιβαδειάς νίκησε με 2-0 την ΑΕΛ χάρη σε γκολ του Πεντρόζο στο 17' και του Συμελίδη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι Βοιωτοί του Νίκου Παπαδόπουλου έφτασαν στους 15 βαθμούς ανεβαίνοντας στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League. Οι «βυσσινί» από την πλευρά τους έμειναν στους 7 και την 11η θέση.

