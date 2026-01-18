ΑΕΛ Novibet - Αρης 1-0: Εσπασε το ρόδι με super τρίποντο

Η ΑΕΛ NOVIBET επικράτησε του Άρη με 1-0 στο AEL FC Arena στην παρθενική εντός έδρας νίκη της στη σεζόν καθώς οι «κίτρινοι» έκαναν κακό παιχνίδι και παραμένουν μακριά από τον στόχο της τετράδας. Το γκολ του Σαγάλ στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης έκρινε τον αγώνα στο AEL FC Arena και χάρισε στην ΑΕΛ NOVIBET την παρθενική νίκη της στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι έκαναν πολύ καλό πρώτο ημίχρονο καθώς είχαν κι άλλες φάσεις για ένα ακόμη τέρμα. Ο Άρης διαμαρτυρήθηκε για επιθετικό φάουλ στον Παναγίδη στο γκολ των γηπεδούχων και συνολικά έκανε κάκιστο παιχνίδι. Είχε συντριπτικό ποσοστό κατοχής μπάλας αλλά μία μόλις κλασική φάση με τον Νοά Φαντιγκά. Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε πειραματισμούς στην εξέλιξη του αγώνα έχοντας εισπράξει απογοητευτική απόδοση από τους βασικούς (σ. σ. Μορόν, Πέρεθ κ.α.) αλλά είδε την ομάδα του να εμφανίζεται ελαχίστως απειλητική.

