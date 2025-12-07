Μενού

ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 2-2: Ισοπαλία στη Λάρισα με πέναλτι του Πασά στις καθυστερήσεις

Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις από την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα για την 13η αγωνιστική της Super League και έχασε την ευκαιρία να πάρει τους τρεις βαθμούς.

ΑΕΛ-Παναθηναικος
Στιγμιότυπο από το ματς ΑΕΛ-Παναθηναϊκός | EUROKINISSI
«Γκέλα» του Παναθηναϊκού στη Λάρισα. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 και προηγήθηκε 2-1 της ΑΕΛ Novibet, όμως «πληγώθηκε» όπως και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ από ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Η ΑΕΛ Novibet άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λάρισα. Έπειτα από λάθος του Μλαντένοβιτς, οι γηπεδούχοι έφυγαν στην αντεπίθεση με τον Στάικο, ο Γκαράτε σούταρε από διαγώνια θέση, ο Κότσαρης απέκρουσε, αλλά ο Φακούντο Πέρες πρόλαβε τον Τσέριν και προ κενής εστίας σκόραρε για το 1-0.

