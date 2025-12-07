ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 2-2: Ισοπαλία στη Λάρισα με πέναλτι του Πασά στις καθυστερήσεις

«Γκέλα» του Παναθηναϊκού στη Λάρισα. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 και προηγήθηκε 2-1 της ΑΕΛ Novibet, όμως «πληγώθηκε» όπως και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ από ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις.
Η ΑΕΛ Novibet άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λάρισα. Έπειτα από λάθος του Μλαντένοβιτς, οι γηπεδούχοι έφυγαν στην αντεπίθεση με τον Στάικο, ο Γκαράτε σούταρε από διαγώνια θέση, ο Κότσαρης απέκρουσε, αλλά ο Φακούντο Πέρες πρόλαβε τον Τσέριν και προ κενής εστίας σκόραρε για το 1-0.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
- Η παλιά καραβάνα που έδιωξε την ψύχρα ανάμεσα σε Γιώργο Λιάγκα και Γρηγόρη Αρναούτογλου
- Η αποκάλυψη του Αλέξη Παπαχελά στην «Καθημερινή» για την υγεία του
- Το ελληνικό χωριό που βουλιάζει: Η εκκλησία μοιάζει με τον Πύργο της Πίζας
- Ντιρέκτ από μποξέρ με OnlyFans: «Να γιατί ο άντρας μου δεν έχει πρόβλημα που κοιμάμαι με άλλους»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.