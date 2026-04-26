ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 0 - 1: Tα «λιοντάρια» δάγκωσαν και κατατρόπωσαν τη Λάρισα

Τεράστια νίκη σημειώθηκε για τον Πανσερραϊκό, αφού τα λιοντάρια στην μία ευκαιρία που είχαν, κατάφεραν να σκοράρουν και να επικρατήσουν με 1-0 με γκολ του Δοϊρανλή της ΑΕΛ Novibet στην Λάρισα.

Έφτασαν στους 27 βαθμούς ανεβαίνοντας πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού. Στον αντίποδα οι «βυσσινί» έμειναν στους 24 πέφτοντας στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Τζιανλούκα Φέστα κατέβασε τους γηπεδούχους με 4-3-3 και τον Βενετικίδη στην εστία, τους Όλαφσον, Ηλιάδη, Μπατουμπινσικά και Μασόν τετράδα στην άμυνα, τους Ναόρ, Πέρες και Ατανάσοφ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τους Τούπτα και Σαγάλ στα δύο άκρα και τον Πασά στην κορυφή της επίθεσης.

Από την πλευρά του ο Σαραγόσα ξεκίνησε με 3-4-3 και τον Τιναλίνι στο τέρμα, τους Φέλτες, Γκελασβίλι και Κάλινιν τριάδα στην άμυνα, τους Ομεονγκά και Δοϊρανλή στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Τσαούση και Λύρατζη αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και επιθετική τριπλέτα τους Ριέρα, Τεϊσέιρα και Ιβάν.

Μια φάση έφτανε για τη νίκη του Πανσερραϊκού

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι μπήκαν ακόμα καλύτερα και μπορεί να μην έκαναν κάποια φάση, αλλά έδειχναν να έχουν απόλυτα τον έλεγχο του ματς. Ωστόσο μία και μόνο φάση έφτανε και περίσσευε για τους Σερραίους.

Συγκεκριμένα στο 50' και στην πρώτη τους τελική οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να σκοράρουν. Έφυγαν ωραία στην κόντρα η μπάλα μετά την ασίστ του Ίβαν έφτασε στον Δοϊρανλή που με εξαιρετικό πλασέ σκόραρε για το 0-1.