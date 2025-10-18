Μενού

ΑΕΛ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ολυμπιακό σήμερα (18/10) για την 7η αγωνιστική της Superleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ολυμπιακός
Φάση από τον αγώνα ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | Eurokinissi/ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
ΑΕΛ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό σήμερα (18/10) στην AEL FC ARENA για την 7η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Cosmote Sport 1.

Οι «βυσσινί» βρίσκονται στη 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 4 βαθμούς ενώ την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκαν με το βαρύ 5-2 από τον Βόλο εντός έδρας.

Από την άλλη πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ με 2-1 και με 13 βαθμούς βρίσκονται στην τρίτη θέση πίσω από ΑΕΚ (16 β.) και ΠΑΟΚ (14β.)

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ - Ολυμπιακός 17:00

Ατρόμητος - Λεβαδειακός 19:30

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 20:00

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 16:00

Βόλος - Πανσερραϊκός 17:30

Άρης - Παναθηναϊκός 19:30

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 21:00

Η βαθμολογία

  1. ΑΕΚ 16
  2. ΠΑΟΚ 14
  3. Ολυμπιακός 13
  4. Λεβαδειακός 10
  5. Άρης 10
  6. Βόλος 9
  7. Παναθηναϊκός 8
  8. Κηφισιά 7
  9. ΟΦΗ 6
  10. Ατρόμητος 5
  11. Πανσερραϊκός 5
  12. ΑΕΛ Novibet 4
  13. Παναιτωλικός 4
  14. Asteras Aktor 2

