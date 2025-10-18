ΑΕΛ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

H ΑΕΛ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό σήμερα (18/10) στην AEL FC ARENA για την 7η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Cosmote Sport 1.

Οι «βυσσινί» βρίσκονται στη 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 4 βαθμούς ενώ την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκαν με το βαρύ 5-2 από τον Βόλο εντός έδρας.

Από την άλλη πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ με 2-1 και με 13 βαθμούς βρίσκονται στην τρίτη θέση πίσω από ΑΕΚ (16 β.) και ΠΑΟΚ (14β.)

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ - Ολυμπιακός 17:00

Ατρόμητος - Λεβαδειακός 19:30

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 20:00

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 16:00

Βόλος - Πανσερραϊκός 17:30

Άρης - Παναθηναϊκός 19:30

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 21:00

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 16 ΠΑΟΚ 14 Ολυμπιακός 13 Λεβαδειακός 10 Άρης 10 Βόλος 9 Παναθηναϊκός 8 Κηφισιά 7 ΟΦΗ 6 Ατρόμητος 5 Πανσερραϊκός 5 ΑΕΛ Novibet 4 Παναιτωλικός 4 Asteras Aktor 2