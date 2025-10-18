ΑΕΛ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

H ΑΕΛ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό σήμερα (18/10) στην AEL FC ARENA για την 7η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Cosmote Sport 1.
Οι «βυσσινί» βρίσκονται στη 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 4 βαθμούς ενώ την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκαν με το βαρύ 5-2 από τον Βόλο εντός έδρας.
Από την άλλη πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ με 2-1 και με 13 βαθμούς βρίσκονται στην τρίτη θέση πίσω από ΑΕΚ (16 β.) και ΠΑΟΚ (14β.)
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
ΑΕΛ - Ολυμπιακός 17:00
Ατρόμητος - Λεβαδειακός 19:30
Παναιτωλικός - ΟΦΗ 20:00
Κυριακή 19 Οκτωβρίου
Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 16:00
Βόλος - Πανσερραϊκός 17:30
Άρης - Παναθηναϊκός 19:30
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 21:00
Η βαθμολογία
- ΑΕΚ 16
- ΠΑΟΚ 14
- Ολυμπιακός 13
- Λεβαδειακός 10
- Άρης 10
- Βόλος 9
- Παναθηναϊκός 8
- Κηφισιά 7
- ΟΦΗ 6
- Ατρόμητος 5
- Πανσερραϊκός 5
- ΑΕΛ Novibet 4
- Παναιτωλικός 4
- Asteras Aktor 2
