ΑΕΛ - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Το Παναιτωλικό υποδέχεται σήμερα η ΑΕΛ στο AEK FC Arena για τη 2η αγωνιστική των Playouts της Super League. Η αναμέτρηση ΑΕΛ - Παναιτωλικός κάνει σέντρα στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το CosmoteSports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Δύο νίκες σημείωσε ο Παναιτωλικός απέναντι στην ΑΕΛ στο φετινό πρωτάθλημα, αρχικά με 3-0 στο Αγρίνιο για τον Α’ Γύρο, ενώ επικράτησε και με 4-1 στη Θεσσαλία στις 7 Φεβρουαρίου 2026. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες και τη σεζόν 2020-21 για τη διαδικασία των Playouts, με την μεταξύ τους αναμέτρηση να ολοκληρώνεται ισόπαλη 1-1 στη Λάρισα. Σε Playouts είχαν βρεθεί και το 2019-20, όπου ο Παναιτωλικός επικράτησε με 3-0 στο Αγρίνιο.
Η τελευταία νίκη της ΑΕΛ Novibet επί του Παναιτωλικού ήταν στην κανονική διάρκεια εκείνης της σεζόν (2020-21) με 1-0 και είναι η μοναδική στα τελευταία εννέα παιχνίδια τους εντός και εκτός έδρας. Η πρώτη τους συνάντηση σε επίπεδο μεγάλης κατηγορίας ήταν το 2016-17, με τον Παναιτωλικό να επικρατεί στην έδρα του με 2-1 στις 6 Νοεμβρίου 2016 και την ΑΕΛ στη δική της με 1-0 στις 18 Μαρτίου 2017.
Playouts - 2η αγωνιστική
Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου
- ΑΕΛ - Παναιτωλικός 16:00
- Πανσερραϊκός - Αστέρας τρ. 17:00
- Ατρόμητος - Κηφισιά 19:00
Η βαθμολογία των Playouts
9. Ατρόμητος 30
10. Παναιτωλικός 27
11. Κηφισιά 27
12. ΑΕΛ 23
-------------------------
13. Πανσερραϊκός 20
14. Αστέρας Τρ. 20
