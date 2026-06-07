Πώς απετράπη το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στην Ελλάδα - Η συνεργασία «κλειδί» της Μοσάντ με την Κύπρο

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της σύλληψης του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση στην Ελλάδα.

Η σύλληψη του 37χρονου ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια μιας ευρείας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που ξεκίνησε από την Κύπρο, μετά από πληροφορίες που έδωσε η Μοσάντ για τη δράση μελών της Χαμάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες στην Κύπρο αποκάλυψε ότι διατηρούσε επαφές με τον 37χρονο στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα κυπριακές Αρχές της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής να συνεργαστούν ώστε τελικά απετράπη το σχέδιο επίθεσης κατά ισραηλινού στόχου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν, στις αρχές Μαΐου, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ ενημέρωσε την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών για την παρουσία δύο υπόπτων μελών της Χαμάς στην Κύπρο.

Η σύλληψη των δύο Παλαιστίνιων στην Κύπρο

Οι κυπριακές αρχές, με τη σειρά τους διερεύνησαν τη συγκεκριμένη πληροφορία και προχώρησαν στις 21 Μαΐου στον εντοπισμό του πρώτου από τους δύο, ηλικίας 38 ετών, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα στην Κύπρο από τα κατεχόμενα.

Ο συγκεκριμένος άνδρας διέμενε στην Ακτή του Κυβερνήτη, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 21 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις κυπριακές Αρχές, κατά την έρευνα εντοπίστηκαν πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή εκρηκτικών υλών, πιθανότατα νιτρική αμμωνία, η οποία όταν εμποτιστεί με πετρέλαιο δημιουργεί εκρηκτική ύλη γνωστή ως ANFO.

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Μετά από δύο ημέρες, στις 23 Μαΐου, στην περιοχή Καμάρες οι Αρχές συνέλαβαν και τον δεύτερο βασικό κατηγορούμενο, 32 ετών, επίσης Παλαιστίνιο. Στο σπίτι του βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες από την κυπριακή αστυνομία, ουσίες από τις οποίες θα μπορούσαν να παρασκευαστούν εκρηκτικές ύλες.

Μετά την ανάκριση των δύο ανδρών, ο 32χρονος, ο οποίος ζει με καθεστώς ασύλου στην Κύπρο, φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι σκόπευαν να πραγματοποιήσουν μαζικό χτύπημα κατά ισραηλινού στόχου, είτε στην Κύπρο είτε σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο 32χρονος φέρεται επίσης να παραδέχθηκε ότι βρισκόταν σε επικοινωνία με τον 37χρονο ομοεθνή του, επίσης Παλαιστίνιο, ο οποίος βρισκόταν στην Κρήτη.

Η συγκεκριμένη πληροφορία διαβιβάστηκε από την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Μάλιστα, η ΕΥΠ απέστειλε κλιμάκια τις προηγούμενες ημέρες στην Κύπρο, προκειμένου τα στελέχη της να συνεργαστούν με τους Κύπριους αξιωματούχους. Στη συνέχεια ενεπλάκη και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, με τελικό αποτέλεσμα τη σύλληψη του 37χρονου στον Άγιο Νικόλαο.

Στο στόχαστρο και των γερμανικών Αρχών ο 37χρονος

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Ελλάδα βρισκόταν στο στόχαστρο και των γερμανικών αρχών.

Του είχε χορηγηθεί άσυλο από τις ελληνικές Αρχές και έτσι μπορούσε να ταξιδεύει με σχετική άνεση εντός της ζώνης Σένγκεν. Ο ίδιος φέρεται να είχε επισκεφτεί και τη Ζυρίχη και τη Γερμανία, ενώ εξετάζονται τηλεφωνικές επαφές του με άτομα στη Γερμανία, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό από τις διωκτικές αρχές στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γερμανία.

Γιατί ανησυχούν περισσότερο οι Αρχές

Νωρίτερα, ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, μέσα από την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» αποκαλύπτει πως η υπόθεση έχει σκορπίσει μεγάλη ανησυχία στις Αρχές για δύο λόγους:

Πρώτον, όπως λέει, γιατί όπως δείχνουν όλα φαίνεται να σχεδιαζόταν τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στην Ελλάδα, όπου μέχρι τώρα δεν ύπαρχαν ενδείξεις ότι η χώρα μας βρισκόταν στο στόχαστρο.

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως το δίκτυο που εξαρθρώθηκε σε Ελλάδα και Κύπρο, στο οποίο ενδεχομένως εμπλέκονται περισσότερα πρόσωπα, στόχευε ισραηλινούς στόχους στην Αθήνα αλλά και ετοίμαζε επίθεση με βόμβα σε μια καφετέρια που σύχναζαν Ισραηλινοί, στα Κατεχόμενα, με την τακτική της εναπόθεσης και όχι με καμικάζι.

Δεύτερον, συνεχίζει ο κ. Λαμπρόπουλος, γιατί η νέα τάση της οργάνωσης είναι να εξάγει την τρομοκρατία και την κρίση της Μέσης Ανατολής, στην Ευρώπη.

Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα, είναι ότι από την ανάκριση του 37χρονου, ο οποίος βρισκόταν στο στόχαστρο των Αρχών λίγο πριν ανακαλυφθούν οι δύο φερόμενοι συνεργοί του στην Κύπρο, προέκυψε ότι είχαν εκπαιδευτεί σε στρατόπεδα της Μαλαισίας, γεγονός που εγείρει πολλά ερωτήματα.