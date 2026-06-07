Το πιθανό χτύπημα της Χαμάς στην Ελλάδα που αποκαλύπτεται μέσω του 37χρονου - Ο ρόλος της Μαλαισίας

Το ενδιαφέρον των Αρχών μονοπωλεί τις τελευταίες ώρες η υπόθεσης της σύλληψης ενός 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.), ο οποίος κατηγορείται για τρομοκρατία.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που σχετίζονται με συμμετοχή στη Χαμάς, εκπαίδευση σε τρομοκρατικές πρακτικές, μετακινήσεις για τρομοκρατικούς σκοπούς και σχεδιασμό επιθέσεων.

Ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, μέσα από την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» αποκαλύπτει πως η υπόθεση έχει σκορπίσει μεγάλη ανησυχία στις Αρχές για δύο λόγους:

Πρώτον, όπως λέει, γιατί όπως δείχνουν όλα φαίνεται να σχεδιαζόταν τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στην Ελλάδα, όπου μέχρι τώρα δεν ύπαρχαν ενδείξεις ότι η χώρα μας βρισκόταν στο στόχαστρο.

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Συγκεκριμένα, φαίνεται πως το δίκτυο που εξαρθρώθηκε σε Ελλάδα και Κύπρο, στο οποίο ενδεχομένως εμπλέκονται περισσότερα πρόσωπα, στόχευε ισραηλινούς στόχους στην Αθήνα αλλά και ετοίμαζε επίθεση με βόμβα σε μια καφετέρια που σύχναζαν Ισραηλινοί, στα Κατεχόμενα, με την τακτική της εναπόθεσης και όχι με καμικάζι.

Δεύτερον, συνεχίζει ο κ. Λαμπρόπουλος, γιατί η νέα τάση της οργάνωσης είναι να εξάγει την τρομοκρατία και την κρίση της Μέσης Ανατολής, στην Ευρώπη.

Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα, είναι ότι από την ανάκριση του 37χρονου, ο οποίος βρισκόταν στο στόχαστρο των Αρχών λίγο πριν ανακαλυφθούν οι δύο φερόμενοι συνεργοί του στην Κύπρο, προέκυψε ότι είχαν εκπαιδευτεί σε στρατόπεδα της Μαλαισίας, γεγονός που εγείρει πολλά ερωτήματα.

Η εκπαίδευση στη Μαλαισία

Ο 37χρονος φέρεται να ζούσε μόνιμα στη Λωρίδα της Γάζας μαζί με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του, όπου και στρατολογήθηκε από τη Χαμάς. Στη συνέχεια, στάλθηκε σε ειδικό στρατόπεδο εκπαίδευσης της οργάνωσης στη Μαλαισία.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκπαιδεύτηκε από τον προσωπικό του χειριστή στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, χρησιμοποιώντας απλά υλικά που μπορούν να βρεθούν στο εμπόριο.

Οι Αρχές εξετάζουν τη σύνδεσή του με τέσσερις Παλαιστίνιους που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο, οι οποίοι φέρονται να είχαν εκπαιδευτεί στο ίδιο στρατόπεδο στη Μαλαισία και να σχεδίαζαν επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων.

Παράλληλα, οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν κατά πόσο άλλοι Παλαιστίνιοι και μέλη της Χαμάς εκπαιδεύονται στην Μαλαισία, προκειμένου να αποκαλυφθεί αν ετοιμάζονται περαιτέρω επιθέσεις.

Το εργαστήριο στα Πατήσια

Ο 37χρονος, που εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο, είχε μετακομίσει πρόσφατα στην Κρήτη από την Αθήνα, όπου διέμενε σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το διαμέρισμα είχε διαμορφωθεί σε αυτοσχέδιο εργαστήριο. Εκεί εντοπίστηκαν ζυγαριές ακριβείας, δοσομετρητές υγρών και χημικά αντιδραστήρια, ενώ προέκυψε ότι είχε προχωρήσει και σε παραγγελίες επιπλέον χημικών ουσιών, τις οποίες δεν είχε ακόμη παραλάβει.

Οι διωκτικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προετοίμαζε την κατασκευή χημικού εκρηκτικού μηχανισμού, με στόχο επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος και πιθανό στόχο ισραηλινών συμφερόντων.

Η ομολογία

Μετά τη σύλληψή του, ο 37χρονος οδηγήθηκε σε ανάκριση, όπου σύμφωνα με πληροφορίες παραδέχθηκε μέρος των σχεδίων που του αποδίδονται, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το πλήρες δίκτυο επαφών και τον βαθμό εμπλοκής του.

Ο 37χρονος Παλαιστίνιος οδηγείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα για να παρουσιαστεί ενώπιον εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.