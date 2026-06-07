Ο Πόλεμος των Εμού: Η χρονιά που ένας στρατός πολέμησε 20.000 πουλιά

Υπάρχουν διάφορα είδη πολέμων στην Ιστορία. Για τον συγκεκριμένο πόλεμο ωστόσο, είναι δύσκολο να βρούμε ανάλογο. Η τοποθεσία ήταν η δυτική Αυστραλία και ο εχθρός δεν ήταν κάποιος εισβολέας, κάποια εξωτερική δύναμη. Αλλά ένα είδος άγριων πτηνών, τα εμού, που κυριαρχούσαν στην ήπειρο της Αυστραλίας και προκαλούσαν σοβαρά προβλήματα στη σοδειά. Η απάντηση της κυβέρνησης στην απειλή; Οπλοπολυβόλα!

Το πρόβλημα με τη σοδειά και η εισβολή των εμού

Δημοσίευμα του Τύπου της εποχής | Facebook

Ήταν περίπου μετά το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι βετεράνοι αποστρατεύτηκαν και η κυβέρνηση της Αυστραλίας τους αποκατέστησε δίνοντάς τους μεγάλες εκτάσεις γης. Οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στη δυτική Αυστραλία, στην περιοχή του Κάμπιον. Οι συνθήκες που είχαν να αντιμετωπίσουν όμως ήταν δύσκολες και η υποστήριξη που τους είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση ήταν μηδαμινή. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '20, αρκετοί είχαν εγκαταλείψει τα αγροκτήματα απελπισμένοι. Με το Κραχ του 1929, τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα γιγαντώθηκαν.

Και σαν να μην έφταναν οι οικονομικές δυσκολίες, το 1932 περίπου 20.000 εμού μετανάστευσαν στην περιοχή του Κάμπιον. Καθώς δεν μπορούσαν να βρουν τροφή, ξεσπούσαν στην ταλαιπωρημένη σοδειά των αγροτών εξαφανίζοντάς την. Ταυτόχρονα, γκρέμιζαν την περίφραξη του κάθε αγροκτήματος με αποτέλεσμα διάφορα τρωκτικά να εισβάλλουν και να δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα.

Η απάντηση δια των όπλων

Στρατιώτες στο κυνήγι των εμού | Facebook

Έχοντας φτάσει στο απροχώρητο, οι αγρότες ζήτησαν τη βοήθεια της κυβέρνησης. Ως στρατιώτες στα πεδία του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, γνώριζαν πολύ καλά την καταστροφική δύναμη του πολυβόλου όπλου, και αυτό ήταν που ζήτησαν από το υπουργείο Άμυνας για να εξολοθρεύσουν τα εμού. Οι όροι που έθεσε το υπουργείο ήταν τα πολυβόλα όπλα να τα χειρίζονται αποκλειστικά στρατιώτες και οι αγρότες να είναι προετοιμασμένοι για να τους δώσουν τροφή, νερό και στέγη. Η στρατιωτική επιχείρηση (με δύο στρατιώτες και έναν αξιωματικό) ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 1932.

Οι στρατιώτες τοποθετήθηκαν στα σημεία που τα εμού περνούσαν και κάθε φορά που εμφανιζόταν ένα κοπάδι, άνοιγαν πυρ. Το αποτέλεσμα δεν ήταν ιδιαιτέρως ικανοποιητικό και η κυβέρνηση παρουσίασε έναν αρκετά «φουσκωμένο» αριθμό νεκρών εμού. Παρά την προσπάθεια, οι αγρότες της περιοχής ζήτησαν ξανά βοήθεια τα επόμενα χρόνια. Εντέλει, ο...μεγάλος νικητής αυτού του πολέμου ήταν τα εμού καθώς μετά από αρκετά χρόνια και αρκετές σφαίρες, η κυβέρνηση της Αυστραλίας τα έθεσε υπό καθεστώς προστασίας το 1999.