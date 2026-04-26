ΑΕΛ - Πανσερραϊκός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Τα... ρέστα τους παίζουν σήμερα στη Λάρισα, ΑΕΛ και Πανσερραϊκός στον αγώνα για την 5η αγωνιστική των Play Outs, καθώς χρειάζονται τους βαθμούς της νίκης ώστε να ξεφύγουν από τις θέσεις υποβιβασμού. Η αναμέτρηση ΑΕΛ - Πανσερραϊκός κάνει σέντρα στις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η ΑΕΛ Novibet επικράτησε και στις δύο φετινές αναμετρήσεις τους για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αρχικά με νίκη 2-0 στις Σέρρες για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος και με 1-0 στις 24 Ιανουαρίου 2026 για τη 18η αγωνιστική.

Η νίκη επί του Πανσερραϊκού ήταν η προτελευταία της ΑΕΛ Novibet στο φετινό πρωτάθλημα, αφού ακολούθησε η επικράτηση της στη Μαγνησία απέναντι στον Βόλο με 2-0 στις 31 Ιανουαρίου 2026 και από τότε μετρά έντεκα διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη με απολογισμό πέντε ισοπαλίες και έξι ήττες.

Οι επτά από τις έντεκα νίκες της ΑΕΛ Novibet είναι χωρίς να δεχθεί γκολ (τρεις με 1-0 και 2-0 και μία με 3-0), ενώ υπάρχουν και οι τρεις μεταξύ τους ισοπαλίες που όλες είναι με 1-1. Οι δύο από αυτές σημειώθηκαν στις πρώτες μεταξύ τους αναμετρήσεις σε επίπεδο Α’ Εθνικής/Super League.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Κυριακή 26 Απριλίου

Κηφισιά - Παναιτωλικός 16:00

Ατρόμητος - Αστέρας Τρ. 18:00

ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 20:00

Η βαθμολογία στα Play Outs

9. Ατρόμητος 30

10. Παναιτωλικός 30

11. Κηφισιά 30

12. Αστέρας Τρ. 25

----------------------------

13. ΑΕΛ 24

14. Πανσερραϊκός 24

