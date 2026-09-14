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Αφεντικό η ΠΑΟΚΑΡΑ, η γκρίνια στον ΑΡΗ και το μπάσκετ που έρχεται με ΦΟΡΑ - Q&A by Interwetten

Ο απόηχος του ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης και το μπάσκετ που έρχεται με φόρα.

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ΠΑΟΚ - Άρης
Πανηγυρισμοί των παικτών του ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι ήταν το αφεντικό στο ντέρμπι με τον συμπολίτη Άρη.

Το μπάσκετ που έρχεται με φόρα.

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