Γιώργος Μαζωνάκης: Σάλος με τις απαράδεκτες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια αφιέρωσης του Μάλαμα

Σάλος έχει προκληθεί στην πλατφόρμα του TikTok, μετά την δημοσιοποίηση βίντεο από την συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στη Ρόδο, την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Σωκράτης Μάλαμας επέλεξε να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο τον συνάδελφό του, μιλώντας επι σκηνής με γλυκά λόγια για εκείνον και στη συνέχεια παίζοντας ένα κομμάτι για να τιμήσει την μνήμη του.

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«Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή, ήταν λίγο ανήσυχος αλλά τι να κάνουμε είμαστε ανήσυχοι γενικώς» είπε ο καλλιτέχνης και είπε στην μπαντα του να πιάσει το μπουζούκι.

Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν το κοινό, τη στιγμή ακριβώς πριν ξεκινήσει να ερμηνεύει ο Σωκράτη Μάλαμας το τραγούδι που αφιέρωνε στον Μαζωνάκη, δυσανασχέτησε.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο ακούγεται μια γυναικεία φωνή να λέει «έλεος» και άλλη μια να λέει «όχι», προκαλώντας αντιδράσεις στα σχόλια του TikTok.