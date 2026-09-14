5 υπέροχα πράγματα που θυμόμαστε από τον Τάκη Σπυριδάκη

Λάτρης του κινηματογράφου και του θεάτρου, ακολούθησε το δημιουργικό του όραμα χωρίς να κάνει εκπτώσεις, έπαιξε, έγραψε σενάρια και σκηνοθέτησε και μας άφησε πίσω του μια αγκαλιά από διαμαντάκια της σύγχρονης μυθοπλασίας και όχι μόνο. Ο Τάκης Σπυριδάκης έφυγε από τη ζωή το βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου του 2019, σε ηλικία μόλις 61 ετών. Η ζωή του και η καλλιτεχνική του κληρονομιά ήταν ο ορισμός του rock n' roll. Θυμόμαστε πέντε πράγματα που αγαπήσαμε από τον Τάκη Σπυριδάκη.

Γνωριμία με «Λούφα και Παραλλαγή»

(Μπαλούρδος - Τ.Σπυριδάκης): «Ο πατέρας μου έχει ζώα κύριε Λοχαγέ»

(Λοχαγός) «Το βλέπω...»

Nτράμερ στον «Δούρειο Ϊππο»

Το ελληνικό "Αlmost Famous", με Δημήτρη Αλεξανδρή, Χάρη Μαυρουδή, Σήφη Πολυζωίδη και Τάκη Σπυριδάκη να υποδύονται τα μέλη μιας μπάντας που κάνουν περιοδεία στην επαρχία, εκεί όπου θα γνωρίσουν μια λαϊκή τραγουδίστρια, που η ψυχούλα της είχε άλλα όνειρα. Ακόμα και στηνν τηλεόραση ο Σπυριδάκης έπαιξε σε ξεχωριστές παραγωγές.

Στην Πρωινή Περίπολο, επιζών

Μετά την θρυλική «Γλυκιά Συμμορία» όπου έδωσε τα διαπιστευτήρια του, ο Σπυριδάκης μαζί με την Μισέλ Βάλεϊ πρωταγωνίστησαν στην «Πρωινή Περίπολο», πάλι με σκηνοθέτη τον Νίκο Νικολαίδη, σε μια ταινία-διαμάντι για τη ζωή μετά το τέλος του κόσμου.

Οι Ιππείς της Πύλου/Φτηνά Τσιγάρα

Με τον Νϊκο Καλογερόπουλο, αλλά και με τον Ρένο Χαραλαμπίδη ο Τάκης Σπυριδάκης ένωσε δυνάμεις και δεν θα μπορούσε κι αλλιώς, καθώς τιμούσε κάθε συναγωνιστή του στον ελληνικό κινηματογράφο. Εμφανίστηκε και στις δύο ταινίες, με μικρούς, αλλά σημαντικούς ρόλους.

Ο «Αγαπούλας»

Κοντά 20 χρόνια πριν, οι διαφημίσεις με τον πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας με κωδικό όνομα Αγαπούλας, που έφερνε «παλτά» στην ομάδα του, όπως ο Πίου, έγιναν viral πριν ακόμα μάθουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο. Ο ίδιος ευγνωμονούσε τις διαφημίσεις αυτές, γιατί του είχαν χάρισει πολύτιμη οικονομική «ένεση».

Κι άλλο ένα

Είναι ο «Κήπος του Θεού», η ταινία που σκηνοθέτησε το 1994, με πολύ μικρή εμπορική επιτυχία. Αντιγράφουμε την υπόθεση για να σας πείσουμε να την δείτε:

Κάπου κοντά στα Χριστούγεννα Ο Κοντός, ο Ψηλός, ο Αλέκος και ο Σινούε, άτομα της καθημερινότητας, αποφασίζουν να εφεύρουν ξανά τον εαυτό τους, γιατί στο Κήπο του Θεού και οι πέτρες έχουν αλλάξει πια όψη. Παίζουν μπάλα, πηγαίνουν στην εκκλησία, μαθαίνουν χορό, λένε ποιήματα, κομμάτια από θεατρικά έργα, χάνουν τους φίλους, χτυπούν τους εχθρούς, και ψηφίζουν με την ανάσα τους ευχές που θέλουν να στείλουν. Φτάνουν στα όρια. Πίνουν οινόπνευμα, βάζουν φωτιά στα κορμιά τους, σφίγγουν μια ζώνη γύρω απ' το λαιμό κι αφήνουν το κορμί τους να αιωρείται. Κάνουν εξερέρσεις, καίνε στρώματα, σπάζουν μαδέρια, ματώνουν και υπόσχονται στον εαυτό τους ότι αυτά τα Χριστούγεννα θα κατηφορίσουν στη θάλασσα.