Γιώργος Μαζωνάκης: Η αγκαλιά Παπαρίζου, Μουζουράκη, Καπουτζίδη, Nίνo και Μάστορα στην κηδεία

Kλίμα συγκίνησης επικρατεί έξω από τον Ιερό Ναό της της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου όλο και πληθαίνει ο κόσμος προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, οι συνθήκες της οποία ερευνώνται από τις Αρχές.

Από νωρίς το πρωί, άνθρωποι κάθε ηλικίας, εντός και εκτός Αθηνών, προσέρχονται σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης για το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή νιώθοντας ότι αποχαιρετούν «έναν δικό μας άνθρωπο», όπως πάρα πολλοί προσερχόμενοι ανέφεραν στις κάμερες και τα τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονται εκεί καλύπτοντας το γεγονός.

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Εκτός από θαυμαστές και πολίτες που βρέθηκαν στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, πολλοί αναγνωρίσιμοι και συνεργάτες του τραγουδιστή, δίνονας το «παρών» λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η κηδεία.

Συγκίνηση προκαλεί η αγκαλιά Παπαρίζου, Μουζουράκη, Καπουτζίδη, Nivo και Μάστορα έξω απο την εκκλησία, που κατέγραψαν πλάνα του Orange Press Agency, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Voice.