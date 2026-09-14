Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία - Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο οι γιατροί

Την αναβάθμιση των κατηγοριών στους δύο γιατρούς, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, αποφάσισε η ελληνική Δικαιοσύνη, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega.

Με τη νέα ποινική δίωξη που άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, πλέον το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και θα απολογηθούν αύριο Τρίτη (15/09).

Σε αυτή την απόφαση φαίνεται πως συνέβαλαν, κατά πληροφορίες, τα νέα στοιχεία που κατέθεσε η ΕΛ.ΑΣ και σχετίζονται κυρίως με εκθέσεις για ψηφιακά πειστήρια που έχουν συλλέξει κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες, και κυριώς η έκθεση για το μηχάνημα πλασματαφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τους ακριβείς χρόνους.

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Σημειώνεται πως, η πλήρης ανασύνθεση των γεγονότων μέχρι ο τραγουδιστής να χάσει πλήρως τις αισθήσεις του είναι, κατά τους ειδικούς, ζωτικής σημασίας, ώστε οι δικαστικές αρχές να αποφανθούν για τις ακριβείς συνθήκες του ξαφνικού θανάτου και να αποτυπώσουν τις ποινικές ευθύνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, φως αναμένεται να ρίξουν επίσης τα αποτελέσματα των ειδικών, ιστολογικών κ.α , εργαστηριακών εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας.

Η φωτογραφία «κλειδί» με τον Μαζωνάκη με κλειστά τα μάτια

Στο επίκεντρο οι δικαστικές Αρχές έχουν θέσει, μεταξύ άλλων, φωτογραφία που φέρεται να τράβηξε η γιατρός κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, στην οποία απεικονίζεται ο δημοφιλής τραγουδιστής με κλειστά τα μάτια.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία, η οποία είχε διαγραφεί και στη συνέχεια ανακτήθηκε, εξετάζεται από τις αρχές, ώστε να διευκρινιστεί εάν υπάρχουν ενδείξεις από το μηχάνημα σχετικά με την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και εάν είχε αποσταλεί σε τρίτο πρόσωπο.

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Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί από το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.

Το χρονικό πριν από την ανακοπή

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου λίγο πριν από τις 14:00, όπως προκύπτει από την κατάθεση οδηγού ταξί. Η γραμματέας φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής παρέμεινε για περίπου δέκα λεπτά στον χώρο υποδοχής.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Φωτογραφία-ντοκουμέντο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, τραβηγμένη στις 14:45, δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι, με κλειστά τα μάτια, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, βιντεοληπτικό υλικό που ήρθε στο φως, καταγράφει τον σύζυγο της γιατρού να αποχωρεί από εστιατόριο στο Κολωνάκι και να επιστρέφει στο ιατρείο.

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Στις 14:56, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης σταμάτησε, ενώ η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ωστόσο, φέρεται να παρέμεινε συνδεδεμένος με το μηχάνημα.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, μεταξύ 15:23 και 15:27, άρχισαν να χτυπούν οι συναγερμοί, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή και δεν παρουσίαζε ζωτικές ενδείξεις.

Το κενό της μιας ώρας

Βασικό στοιχείο έχει τοποθετηθεί στο επίκεντρο της έρευνας είναι το χρονικό κενό περίπου μίας ώρας από την ανακοπή έως την κλήση του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την κατάθεση της γραμματέως, οι δύο γιατροί φέρεται να εισέρχονται και να εξέρχονται στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς να επικοινωνούν με κάποιο τρίτο πρόσωπο. Περίπου 45 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, της ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε περίπου στις 16:23 και, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί, οι διασώστες έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 16:26.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δημιουργούν το εύλογο ερώτημα που καλούνται να αποσαφηνίσουν οι Αρχές: τι ακριβώς συνέβη κατά τη μία περίπου ώρα που μεσολάβησε από την ανακοπή μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.