Αγγλία - Αργεντινή: Με τις εμφανίσεις του 1986 στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ

Μπορεί ο ημιτελικός της Αγγλίας με την Αργεντινή στο Μουντιάλ 2026 να έρχεται δεύτερος χρονικά, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ωστόσο ο ενθουσιασμός είναι στα ύψη.

Το γεγονός ότι οι Άγγλοι θέλουν ξανά το τρόπαιο μετά από 60 χρόνια, ενώ διψούν για εκδίκηση για τον χαμένο προημιτελικό του 1986, μας κάνει να πιστεύουμε ότι αναμένεται να παρακολουθήσουμε μια αναμέτρηση «φωτιά».

Confirmado:

Argentina va a jugar contra Inglaterra con la camiseta azul por las semifinales de la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/wkibjYuuYE — Gastón Edul (@gastonedul) July 13, 2026

Ο ανταγωνισμός αρχίζει να φτάνει όλο και περισσότερο στο κόκκινο τις τελευταίες ώρες, καθώς σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, οι δυο ομάδες πρόκειται να αγωνιστούν με τις ίδιες -σχεδόν- εμφανίσεις που έπαιξαν και τότε, πριν 40 χρόνια στο Μεξικό, στο περίφημο 2-0 της Αλμπισελέστε με το «χέρι του Θεού» και το... γκολ της χιλιετίας από τον Μαραντόνα.

Διαβάστε επίσης: Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι κορυφαίος assister στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Όπως αναφέρεται, η ομοσπονδία της Αργεντινής κατέθεσε αίτημα στη FIFA ώστε να φορέσει την μπλε φανέλα, ενώ τα «Τρία Λιοντάρια» πρόκειται να αγωνιστούν με την κλασική λευκή, σε ένα πολυαναμενόμενο rematch του 1986.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο ημιτελικοί του Μουντιάλ 2026 αναμένεται να λάβουν χώρα, ο ένας την Τρίτη (14/7) μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας στις 22:00, ενώ ο άλλος την Τετάρτη 15 Ιουλίου, επίσης στις 22:00.