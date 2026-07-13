Σαμ Νιλ: Πέθανε αιφνιδίως ο γνωστός ηθοποιός - Πρόσφατα είχε αναρρώσει από καρκίνο

Πέθανε αιφνιδίως ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νιλ (Sam Neill), σε ηλικία 78 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του, η απώλειά του ήταν εντελώς ξαφνική καθως πρόσφατα είχε αναρρώσει από καρκίνο.

«Η απώλεια ήταν ξαφνική και αναπάντεχη, όμως ήταν ευλογία το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμενε απαλλαγμένος από τον καρκίνο» σημειώθηκε σε ανάρτηση στην προσωπική σελίδα του ηθοποιού στο Instagram.

Ο ηθοποιός του Jurassic Park είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του αίματος, τρίτου σταδίου, ωστόσο είχε υποβληθεί σε θεραπεία και είχε αναρρώσει.

Η ζωή και οι ρόλοι που ανέδειξαν τον Σαμ Νιλ

Γεννημένος το 1947 στη Βόρεια Ιρλανδία, ο Νιλ μετανάστευσε στη Νέα Ζηλανδία σε ηλικία 7 ετών.

Aπέκτησε διεθνή φήμη μετά από μια «έκρηξη» αυστραλιανών παραγωγών, που ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Στην ίδια λίστα είναι και οι Πολ Χόγκαν, Μελ Γκίμπσον, Τζέφρι Ρας, Ράσελ Κρόου, Τζέιν Κάμπιον, Πίτερ Γουίρ και Τζίλιαν Άρμστρονγκ.

Ο ηθοποιός τράβηξε για πρώτη φορά την προσοχή του διεθνούς κοινού στην ταινία "My Brilliant Career", στην οποία παρουσιάστηκε και η Τζούντι Ντέιβις. Αργότερα εμφανίστηκε στο "Dead Calm", ένα κομψό θρίλερ που διαδραματίζεται στη θάλασσα και συμπρωταγωνιστεί με την τότε σχετικά άγνωστη Νικόλ Κίντμαν.

Το εύρος του ήταν αξιοσημείωτο, παίζοντας δίπλα στην Έλενα Μπόναμ Κάρτερ στην κωμωδία του Άλαν Άικμπορν "Sweet Revenge" μέχρι το κόψιμο του δακτύλου του Χάντερ στο "The Piano" και το βγάλσιμο των ματιών του στην επιστημονικής φαντασίας ταινία τρόμου "Event Horizon".

Στο "Omen III: The Final Conflict", υποδύθηκε τον Ντάμιεν τον Αντίχριστο αλλά είχε παίξει και τον Καρδινάλιο Τόμας Γούλσεϊ στο "The Tudors".

Ο Νιλ συμπρωταγωνίστησε δύο φορές με τη Μέριλ Στριπ, στην ταινία «Plenty» και το «A Cry in the Dark».

Κέρδισε μια υποψηφιότητα για Emmy για την ερμηνεία του στον ομώνυμο ρόλο της μίνι σειράς «Merlin» του 1998 και άλλη μια ως αφηγητής στην ταινία «Wild New Zealand» του 2017.

Αλλά, ίσως, πέτυχε το υψηλότερο επίπεδο φήμης του στο «Jurassic Park», υποδυόμενος τον παλαιοντολόγο Άλαν Γκραντ, ο οποίος καλείται σε ένα νησί στα ανοιχτά της Κόστα Ρίκα όπου έχει κατασκευαστεί ένα θεματικό πάρκο για να στεγάσει κοπάδια κλωνοποιημένων δεινοσαύρων. Συμπρωταγωνίστησε μαζί με τη Λόρα Ντερν, τον Τζεφ Γκόλντμπλουμ και τον Ρίτσαρντ Ατένμπορο.

Στη μικρή οθόνη, υποδύθηκε τον κακόβουλο Τσέστερ Κάμπελ στην τηλεοπτική σειρά "Peaky Blinders" και τον Τόμας Τζέφερσον στην τετράωρη μίνι σειρά του CBS, "Sally Hemings: An American Tragedy". Στο Apple TV+, συμμετείχε στο "Invasion" και το πρωταγωνίστησε δίπλα στην Ανέτ Μπένινγκ στη σειρά "Apples Never Fall".

Η ήρεμη ζωή πίσω από τα φώτα

Ο Νιλ ήταν επίσης οινοποιός και με την επωνυμία Two Paddocks, παρήγαγε κρασιά pinot noir και riesling από το οινοποιείο του στην περιοχή Central Otago του Νότιου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευε συχνά φωτογραφίες των ζώων της φάρμας του, πολλά από τα οποία είχαν ονομαστεί με αγάπη από διασημότητες και φίλους, όπως η Λόρα Ντερν το κοτόπουλο, η Κάιλι Μινόγκ η πάπια και η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ η αγελάδα.

Τα απομνημονεύματά του «Did I Ever Tell You This?» εκδόθηκαν τον Μάρτιο του 2023 και του απονεμήθηκε ο τίτλος του ιππότη σε αναγνώριση της «εξαιρετικής συμβολής του στον κινηματογράφο», ένας τίτλος που εγκρίθηκε από την εκλιπούσα Βασίλισσα Ελισάβετ Β'.