Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις, με την υπόθεση της Marfin, καθώς συνελήφθη σήμερα (13/7) η 46χρονη γυναίκα στη Βρετανία, που είχε μπει στο στόχαστρο των αρχών για τον φονικό εμπρησμό.

Σύμφωνα με το Open, οι βρετανικές αρχές συνέλαβαν την 46χρονη στο αεροδρόμιο όπου η ίδια ήταν καθ' οδόν για την Ελλάδα, κατόπιν του εντάλματος σύλληψης των ελληνικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι, την Κυριακή η 46χρονη κάλεσε τις ελληνικές Αρχές δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, για να αποδείξει την αθωότητά της.

Δεδομένου ότι συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές, θα παραμείνει στη Βρετανία, και μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία για να εκδοθεί στην Ελλάδα.

Δημογλίδου για Marfin: «Η αστυνομία επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα εδώ και έναν χρόνο»

Αναφορικά με το γιατί άνοιξε, μετά από 16 χρόνια ο φάκελος της υπόθεσης, η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ:«Η αστυνομία δεν εξέτασε την υπόθεση λόγω προεκλογικής περιόδου.

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Η αστυνομία ξαναλέω, επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα εδώ και έναν χρόνο και μάλιστα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έλαβε και την εντολή του Αρμόδιου Εισαγγελέα, για να συνεχίσει την έρευνα. Η Υπηρεσία έχει συλλέξει νέο υλικό και το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων έχει συντάξει μια πολυσέλιδη έκθεση, η οποία έδωσε στοιχεία στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για να ασκήσει ποινική δίωξη και στη συνέχεια στην ανακριτική αρχή, ώστε να προκύψουν τα εντάλματα σύλληψης.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να περιμένουμε τις απολογίες των τριών κατηγορούμενων για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Λεπτομέρειες για το ένταλμα σύλληψης για την 46χρονη στη Βρετανία έδωσε επίσης η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, η οποία δήλωσε: «'Οταν είναι ενεργό το ένταλμα, εκτελείται άμεσα. Από τη στιγμή που φαίνεται ενεργό στο σύστημα στο οποίο υπάρχουν τα εντάλματα σύλληψης ευρωπαϊκά και μη, προφανώς και η αρμόδια υπηρεσία της αντίστοιχης χώρας είναι υποχρεωμένη να συλλάβει τον κατηγορούμενο και να τον οδηγήσει στην αρμόδια αρχή στην οποία αναζητείται».

Τέλος, αναφορικά για το ανώνυμο email που φέρεται να άνοιξε την έρευνα, η κυρία Δημογλίδου απάντησε: «Υπάρχει στη δικογραφία κανονικά και αυτό το email, αλλά υπήρχαν ήδη στοιχεία στα χέρια των αστυνομικών οι οποίοι ξεκίνησαν την έρευνα. Εκτός από τις φωτογραφίες υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία αναλήθηκαν. Φυσικά, και το αρχικό υλικό που είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί της κρατικής τότε ασφάλειας, και επεξεργάστηκαν. Η τεχνολογία πλέον μας δίνει και άλλες δυνατότητες και καταφέραμε με τα συμπληρωματικά στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών, να φτάσουμε στα στοιχεία που δώσαμε στη δικαιοσύνη».

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες συλλήψεις καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Marfin: Νέα πρόσωπα στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διωκτικές Αρχές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή ακόμη τριών ατόμων στην επίθεση.

Ο πρώτος είναι γνωστός αντιεξουσιαστής, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών και αμέσως μετά την τραγωδία, χωρίς τότε να προκύψουν επαρκή στοιχεία.

Ο δεύτερος είναι επίσης αντιεξουσιαστής, ο οποίος συνελήφθη τα επόμενα χρόνια για υπόθεση ένοπλης οργάνωσης και βομβιστικών επιθέσεων στο κέντρο της Αθήνας και, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρούσε στενή σχέση με έναν από τους ήδη συλληφθέντες.